內外因素拖累 中國GDP達標添變數

伴隨近期地緣政治不確定性增強，以及新冠Omicron變種病毒的爆發，內地經濟在第一季實現了4.8%的GDP按年增長，高於去年第四季按年增長4%的水平。不過，3月與1至2月的經濟數據之間，已經出現了較為明顯的變化，3月底製造業和非製造業採購經理指數（PMI）雙雙下降（圖一）。

變種毒疫情爆發 消費首當其衝

疫情爆發，首當其衝影響的是國內消費。今年首兩個月社會消費品零售總額按年增長6.7%，但在3月轉跌3.5%，其中餐飲收入從1至2月的按年增8.9%，至3月轉跌16.4%，商品零售也從1至2月的按年上升6.5%，至3月轉跌2.1%。

值得注意的是，今年第一季家庭可支配收入按年僅增長6.3%，遠低於疫情前2019年第一季8.7%的水平，意味總體的消費增長趨勢是放緩的。

與1至2月相比，內地3月的投資增速也有所放緩，但固定資產投資的按年增速，仍然高於消費品零售總額的按年增速。根據我們的測算，內地固定資產投資（FAI）按年增長率從1至2月的12.2%，下降到3月的6.6%，其中國有和民營企業固定資產投資都出現了減速。

不過，正如我們所預期，由於財政政策力度加強，政府主導的基礎設施投資，在第一季顯示出更加明顯的支撑作用，從1至2月的按年8.1%，上升到3月的按年8.8%。

對外貿易方面，內地出口增速在3月有所放緩，但仍然保持雙位數增長。具體而言，出口增速從1至2月的16.3%，放緩至3月的14.7%；進口增速縮窄的速度相對更快，從1至2月的按年增長15.5%，降至3月的按年收縮0.1%，因此內地在今年第一季保持了1,633億美元的貿易順差。

出口增速放緩 仍保持大額順差

不過，貿易順差的絕對水平，已經低於去年第四季的2,507億美元。

內地經濟目前面臨的阻力，比年初預期的要多，促使政府推出更寬鬆的政策支持經濟。在財政政策方面，我們預計財政赤字可能會在原有安排的基礎上略有增加。如果將政府的表內赤字以及通過融資平台產生的表外赤字合計，那麼2022年內地的廣義財政赤字佔GDP的比重，將從去年的12.1%提高到13%以上的水平。

人民銀行也在通過實施靈活寬鬆的貨幣政策，以支撑經濟。近期貨幣政策的側重點之一，是向受疫情影響的家庭和企業（尤其是中小企業）注入流動性，而內地社會融資總額的增速，從2月的10.2%增加至3月的10.6%。

人行政策相對審慎 財策需發力

總體來說，人行的貨幣政策調控仍然是較為謹慎的，在過去兩個月並沒有採取降低貸款市場報價利率（LPR）的措施，法定存款準備金率（RRR）也僅僅是下調了0.25%（部分符合條件的銀行下調了0.5%），背後的原因之一，是人行通過向中央財政上繳結存利潤（截至本月中旬已上繳6,000億元人民幣），已經注入了部分流動性。

不過，人行相對謹慎的貨幣立場，也反映出其對中美利差迅速收窄的擔憂，同時也意味着財政政策也可能分擔更多支持經濟增長的責任。

當前較為溫和的通脹壓力，是有利於人行部署寬鬆貨幣政策的。內地消費者物價指數（CPI）從1月按年上升0.9%，增至3月按年上升1.5%，但核心CPI（不包括食品和能源）則從按年升1.2%下降至1.1%（圖二）。

通脹壓力溫和 利寬鬆幣策部署

在金融市場方面，上證綜合指數自年初以來，一直呈下降趨勢，今年首季跌幅超過10%。人民幣在今年首兩個月得到支撑，但近期國際資本出現一定程度的外流，對人民幣施加了一定的貶值壓力。

總而言之，當前的經濟出現一定挑戰，如果需要實現政府工作報告中預期的5.5%增長目標，那麼更大力度的經濟政策是有必要的；至於今年疫情對經濟究竟會產生多大的影響，也取決於目前的疫情將會在何時受控。此外，我們還需要在接下來這段時間，重點觀察經濟刺激政策的有效性。

▲ 人民銀行正通過實施靈活寬鬆的貨幣政策，以支撑經濟，但調控仍是較為謹慎。（中通社資料圖片）