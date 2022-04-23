傳承捐助文化 疫下濟困扶危

擁有百年歷史的賽馬場，馬蹄疾馳而過的聲音，加上觀眾激烈的歡呼聲，賽馬乃香港的城市特色，而這項世界級活動在本港亦甚具意義。

國家已故領導人鄧小平曾說過，香港在回歸後「馬照跑、舞照跳」，可見跑馬在人們心目中的比重有多高；即使疫情期間，賽馬活動仍然繼續，香港賽馬會在2020／21年成功實行「賽馬防護泡」，落實了「馬照跑」，安排了88個賽馬日，未曾因疫情而取消任何一場賽事，包括國際賽事，吸引海外頂級馬匹及騎師等團隊到港參賽。

新冠疫下，大多數人多少感到不安和焦慮，這些賽事或可為大家帶來一點點的娛樂和生活連續性。

馬會為全港最大的單一納稅機構，向政府貢獻249億元稅款，包括博彩稅、利得稅等，約為政府收入總額的4.3%；馬會亦會透過賽馬會慈善信託基金，負責捐款事宜，以建設更美好社會，基金更是全球十大慈善捐助機構之一，著名的芝加哥大學布斯商學院（Booth School of Business）也曾以這獨特的模式作研究案例。

馬會慈善基金 資助多範疇項目

長久以來，馬會也積極參與協助香港的社會福利建設，其慈善信託基金捐款資助社區項目，而政府也扮演着監管者和財務支援者角色，支援非政府機構的社會服務。馬會在2020／21年度已審批慈善捐款45億港元、共資助528個慈善及社區項目，涵蓋兒童及青年發展、長者服務、培育人才、醫療等範疇。

疫情進一步凸顯了社會上經濟貧富差距的問題，相比之下，弱勢社群受到更嚴重的打擊。疫情前，約五分一人生活在貧窮中，香港社會亦努力解決這個大問題，幸好馬會在疫情期間，向有需要人士提供協助，過去兩年額外審批超過17億港元支持社會抗疫。

馬會在2020年成立賽馬會新冠肺炎緊急援助基金，迅速撥款支援非牟利組織，為受疫情影響的市民提供服務，在第5波疫情來臨之時，馬會便增撥1億元予緊急援助基金，基金成立至今已有逾200個組織受惠；其食物援助計劃由2020年9月開展以來，慈善信託基金共撥捐4.5億港元支持多項食物支援，並已提供超過500萬份食物予有需要人士；在加強感染控制設備方面，向約20,000長者派發支援「安心出行」的智能手機。

增撥1億予援助基金 應對第5波

過去兩年的大部分時間，同學們綫上學習已成常態，本港在2020年疫情爆發初期的停課時間，可說是全球最長，數碼科技亦令貧富差距進一步加劇。馬會的撥款為弱勢學童提供免費流動上網數據，以支援網上學習，疫情期間亦有提供免費網上活動課，以鼓勵學童和家庭參與，並保持運動的習慣，為學童身心健康提供支援。

甚至為我們提供每日疫情最新狀況的衞生防護中心，最初也是由賽馬會在「沙士」疫症後撥款5億元成立，是全港首個專門預防和控制傳染病的機構。

逾百年公益 影響力獲國際認可

在香港隨處走走，都可以找到馬會為社區的貢獻。其實，馬會在百多年前已開始捐助社會公益，到50年代面對戰後重建等問題，慈善業務更成為業務範疇，並把每年盈餘撥捐慈善及公益項目，亦會與政府合作建設項目。

因此，不論在大學、醫院、游泳池、公園和其他公共建築和設施中，我們都看到它的名字。

在亞洲，相信沒有其他捐助機構，能有如香港賽馬會慈善信託基金般的規模和影響力。慈善信託基金過去10年的捐款，每年平均為40億港元，並躋身全球慈善捐贈機構前10名，比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）、福特基金會（Ford Foundation）等都在榜上有名。

有馬會為社區建設及發展提供豐富資源，實屬幸運，希望我們的捐助文化繼續傳承，幫助更多有需要人士。

▲ 馬會是全港最大的單一納稅機構，亦透過賽馬會慈善信託基金，負責捐款事宜，基金更是全球十大慈善捐助機構之一。（資料圖片）