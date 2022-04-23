關注新冠康復者 防「長新冠」衝擊

在一連4天的復活節假期，相信很多市民會趁機外出活動，由於旅遊限制仍然存在，市民大多選擇在港消費及活動。現時第5波疫情已接近尾聲，即時傳播率以及污水檢測數據均較高峰期大幅回落，近期的傳播率已降至0.5以下，反映已確診及已接種疫苗人數的比率上升，限制Omicron變種病毒的傳播率；但傳播率會否再次升高，相信將取決於社交距離措施放寬，以及重開公共場所和學校等措施。

教育局早前公布一系列復課安排，包括師生每天要進行快速抗原測試，以及學校採取分階段復課安排，最近政府亦大力推動提升學童疫苗接種率，以配合稍後幼稚園及小學開學作準備。

學童接種率低 恐增開學風險

現時3至11歲小童接種一針疫苗的比率仍只有65.37%，接種兩針疫苗的人口則只有36.39%，由於目前一般完成接種準則為兩針復必泰或三針科興疫苗，真正「完成疫苗接種」的兒童相信不足兩成。

接種率過低，對於開學的莘莘學子帶來不少風險，雖然每天進行快速測試能有效排除不必要的校園感染傳播，但由於學校應大多採取家長自行申報的做法，配合抽樣調查，加上快速測試仍存在檢測方式、敏感度等變數影響結果，並不能做到滴水不漏，完全杜絕校內小型爆發的機會。

至於小童接種疫苗方面，政府及專家並不贊成強制接種，而且小童接種計劃起步較遲，加上很多家長仍然擔心接種疫苗後的副作用，對兩種疫苗之間的選擇亦有疑問、障礙，政府有必要再主動向這些仍在猶豫的家長多解釋，以及傳遞資訊。

港兒童長者 疫歿率相對偏高

根據醫學研究發現，在香港第5波疫情中，19歲以下兒童和60歲以上長者因新冠病毒致死的比率，較發達國家高達13倍，而根據港大早前的研究，兒童感染Omicron變種病毒後，接受深切治療以至死亡的比例亦遠較流感高；反觀新冠疫苗，現時安全性已十分高，專家委員會為復必泰疫苗接種方法及劑量加以改良後，所產生的副作用亦大大減少。故此，家長不能誤以為新冠病毒就如流感一樣，必須盡快安排兒童接種疫苗。

另外，兒童感染新冠肺炎後，患上「長新冠」以及多系統性炎症的比率亦不容忽視。各地研究均發現兒童及青少年染疫康復後出現「長新冠」症狀，包括情緒問題、疲勞症狀、睡眠障礙、頭痛呼吸問題、統稱「腦霧」的記憶力和專注問題等；至於多系統性炎症，一般在感染後4到6周發生，病者有機會出現發燒丶出疹、心臟及腎衰竭等症狀，有機會要接受如免疫蛋白治療以及其他支援性治療才能康復，長遠對兒童有一定影響。

經過第5波疫情，本港將有大量新冠康復者，港府有需要切實關注康復者的不同問題，配合由中西醫護、社區以及輔助醫療團隊，投放足夠資源，減少「長新冠」的衝擊。事實上，第5波疫情反映當局缺乏全盤監督、統籌公私營和中西醫等醫療團隊的能力，部門之間的合作失誤，亦間接令疫情失控，當中安老院舍的淪陷，更將政策失誤表露無遺，下屆政府有需要聽取及採納各持份者意見，大刀闊斧為現有公務員行政框架拆牆鬆綁，為特區締造施政新局面。（文章只代表個人立場）