當年蘇聯與納粹鬥爭 受害者豈止烏克蘭 國際版 2022/04/23 分享： 分享： 從德國等歐洲國家持續冷待烏克蘭加入北約，不難看出於歐洲而言，烏克蘭是他們與俄羅斯的緩衝帶。德國為首的歐洲多國有這種觀念，除了地理位置外，東歐歷史亦是成因之一。 是次推薦好書《血色大地：夾在希特勒與史達林 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 李俊儀 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 蘇聯納粹長年鬥爭 受害者豈止烏克蘭 2022/04/22 蘇聯納粹長年鬥爭 受害者豈止烏克蘭 德俄相互依賴 源於文化情感 2022/04/09 德俄相互依賴 源於文化情感 德國對俄政策失敗 不應堅持舊有方式對話 2022/04/08 德國對俄政策失敗 不應堅持舊有方式對話 能源供需雙刃劍 左右國際政局 2022/04/02 能源供需雙刃劍 左右國際政局 能源操縱國際大局 出口國擁重要政治籌碼 2022/04/01 能源操縱國際大局 出口國擁重要政治籌碼 俄羅斯 德國 烏克蘭 戰爭 波蘭 白俄羅斯 東歐 立陶宛 希特拉 拉脫維亞