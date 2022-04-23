  • 24°C
香港時間 : 2022423日 (六) 02:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

當年蘇聯與納粹鬥爭 受害者豈止烏克蘭

國際版 2022/04/23

分享：

分享：

從德國等歐洲國家持續冷待烏克蘭加入北約，不難看出於歐洲而言，烏克蘭是他們與俄羅斯的緩衝帶。德國為首的歐洲多國有這種觀念，除了地理位置外，東歐歷史亦是成因之一。

是次推薦好書《血色大地：夾在希特勒與史達林

...

撰文 : 李俊儀

欄名 : 國金好書

最新專欄文章 更多

蘇聯納粹長年鬥爭 受害者豈止烏克蘭
2022/04/22
蘇聯納粹長年鬥爭 受害者豈止烏克蘭
德俄相互依賴 源於文化情感
2022/04/09
德俄相互依賴 源於文化情感
德國對俄政策失敗 不應堅持舊有方式對話
2022/04/08
德國對俄政策失敗 不應堅持舊有方式對話
能源供需雙刃劍 左右國際政局
2022/04/02
能源供需雙刃劍 左右國際政局
能源操縱國際大局 出口國擁重要政治籌碼
2022/04/01
能源操縱國際大局 出口國擁重要政治籌碼
俄羅斯 德國 烏克蘭 戰爭 波蘭 白俄羅斯 東歐 立陶宛 希特拉 拉脫維亞

上一篇文章

世銀料烏損失4680億 耶倫：俄應分擔重建開支
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？