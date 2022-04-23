李家超fb徵施政建議 議員「洗版」

特首選舉候選人李家超昨晚於Facebook開設的競選專頁，發帖「超哥聽你講」，收集施政建議。截至昨晚10時的兩小時內收到逾1,200個留言，當中數十名立法會議員更提出訴求「洗版」。

截至昨晚10時 收逾

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