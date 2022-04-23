李家超fb徵施政建議 議員「洗版」 政治版 2022/04/23 分享： 分享： 特首選舉候選人李家超昨晚於Facebook開設的競選專頁，發帖「超哥聽你講」，收集施政建議。截至昨晚10時的兩小時內收到逾1,200個留言，當中數十名立法會議員更提出訴求「洗版」。 截至昨晚10時 收逾 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 林鄭留港抗疫 遺憾無緣博鰲論壇 2022/04/22 林鄭留港抗疫 遺憾無緣博鰲論壇 Youtube頻道被停運 李家超：美無理制裁 2022/04/21 Youtube頻道被停運 李家超：美無理制裁 李家超正式「入閘」 G4貼身保護 2022/04/20 李家超正式「入閘」 G4貼身保護 李家超指地區力量重要 方力申認同 2022/04/19 李家超指地區力量重要 方力申認同 譚耀宗：不想打擾董建華 沒邀請提名 2022/04/15 譚耀宗：不想打擾董建華 沒邀請提名 政治 Google 運輸署 立法會 華為 地緣政治 李家超 政務司 特首選舉 李慧琼