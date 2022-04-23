昆山延封控 企業復工1日突叫停 中國版 2022/04/23 分享： 分享： 江蘇蘇州本周初起安排1,696間重點企業復工，但轄下工業重鎮昆山市周四（21日）突延長封控，大批企業僅復工1日即被迫停工。另浙江杭州9月將舉辦亞運，大會因應疫情正考慮延期。 杭州9月辦亞運 考慮延期 蘇州 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 滬新症降至1.7萬 9行動攻堅清零 今日 滬新症降至1.7萬 9行動攻堅清零 兩部委：嚴禁無疫地區限制務農 今日 兩部委：嚴禁無疫地區限制務農 台增3766感染 中重症半數未打針 今日 台增3766感染 中重症半數未打針 你可能感興趣 滬新症降至1.7萬 9行動攻堅清零 今日 01:00 滬新症降至1.7萬 9行動攻堅清零 兩部委：嚴禁無疫地區限制務農 今日 01:00 兩部委：嚴禁無疫地區限制務農 台增3766感染 中重症半數未打針 今日 01:00 台增3766感染 中重症半數未打針 疫情 上海 亞洲 iPhone 杭州 蘇州 鴻海 江蘇省 亞運會