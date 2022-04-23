昆山延封控 企業復工1日突叫停

江蘇蘇州本周初起安排1,696間重點企業復工，但轄下工業重鎮昆山市周四（21日）突延長封控，大批企業僅復工1日即被迫停工。另浙江杭州9月將舉辦亞運，大會因應疫情正考慮延期。

杭州9月辦亞運 考慮延期

蘇州

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