兩部委：嚴禁無疫地區限制務農

正值春耕時節，農業農村部、國家衞健委明確，未發生疫情的地區，嚴禁以防疫為由擅自設卡攔截、隨意斷路封村、不讓農民下地，要及時打通堵點，保證農產品生產正常。

統籌防疫與農產 確保供應

兩部委印發《統籌新冠肺炎

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