兩部委：嚴禁無疫地區限制務農 中國版 2022/04/23 分享： 分享： 正值春耕時節，農業農村部、國家衞健委明確，未發生疫情的地區，嚴禁以防疫為由擅自設卡攔截、隨意斷路封村、不讓農民下地，要及時打通堵點，保證農產品生產正常。 統籌防疫與農產 確保供應 兩部委印發《統籌新冠肺炎 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 滬新症降至1.7萬 9行動攻堅清零 今日 滬新症降至1.7萬 9行動攻堅清零 昆山延封控 企業復工1日突叫停 今日 昆山延封控 企業復工1日突叫停 台增3766感染 中重症半數未打針 今日 台增3766感染 中重症半數未打針 你可能感興趣 滬新症降至1.7萬 9行動攻堅清零 今日 01:00 滬新症降至1.7萬 9行動攻堅清零 昆山延封控 企業復工1日突叫停 今日 01:00 昆山延封控 企業復工1日突叫停 台增3766感染 中重症半數未打針 今日 01:00 台增3766感染 中重症半數未打針 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫苗 中華人民共和國國家衞生健康委員會 農場