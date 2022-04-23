滬新症降至1.7萬 9行動攻堅清零 有序開放 首批666間重點企業7成復產 中國版 2022/04/23 分享： 分享： 上海疫情稍緩，新增病例再回落至逾1.7萬宗，連續5日下降，官方宣布展開「社會面清零」攻堅9大行動，但未回應何時能結束封控，僅表示逐步有序開放。 當地3月份工業生產受疫情拖累，按年跌7.5%，當局指，首批 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 昆山延封控 企業復工1日突叫停 今日 昆山延封控 企業復工1日突叫停 兩部委：嚴禁無疫地區限制務農 今日 兩部委：嚴禁無疫地區限制務農 台增3766感染 中重症半數未打針 今日 台增3766感染 中重症半數未打針 你可能感興趣 昆山延封控 企業復工1日突叫停 今日 01:00 昆山延封控 企業復工1日突叫停 兩部委：嚴禁無疫地區限制務農 今日 01:00 兩部委：嚴禁無疫地區限制務農 台增3766感染 中重症半數未打針 今日 01:00 台增3766感染 中重症半數未打針 疫情 經濟 服務 上海 汽車 運輸 Tesla 貸款融資 規模以上工業 國資委