上海疫情稍緩，新增病例再回落至逾1.7萬宗，連續5日下降，官方宣布展開「社會面清零」攻堅9大行動，但未回應何時能結束封控，僅表示逐步有序開放。

當地3月份工業生產受疫情拖累，按年跌7.5%，當局指，首批

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