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NFT音樂比賽 促進了解元宇宙

行政人員版 2022/04/25

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男團7月底至8月開show，女士們趨之若鶩，傳聞兩間鏡仔代言的信用卡可作優先訂票，眾男士被要求申請信用卡去大抽獎。但堅信買張飛氹枕邊人是正確的，有無朋友可以幫下手？話時話，第三季其實都有很多音樂盛事，

...

撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長

欄名 : 創智箴言

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