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聘「神經多樣性」員工 為企業解難添創造力

行政人員版 2022/04/25

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【本報訊】疫情改變企業的運作模式，招聘人才時也有新挑戰。據CNBC報告指出，最近有不少討論提到，患有「神經多樣性」（Neurodiversity）人士的勞動力需求正在增長，許多大企業，如摩根大通及微軟

...

欄名 : Good Job Insight

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