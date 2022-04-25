聘「神經多樣性」員工 為企業解難添創造力 行政人員版 2022/04/25 分享： 分享： 【本報訊】疫情改變企業的運作模式，招聘人才時也有新挑戰。據CNBC報告指出，最近有不少討論提到，患有「神經多樣性」（Neurodiversity）人士的勞動力需求正在增長，許多大企業，如摩根大通及微軟 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 建職場友誼增聯繫 4招提升效率敬業度 2022/04/22 建職場友誼增聯繫 4招提升效率敬業度 打工仔疫下感倦怠 企業4招留人才 2022/04/21 打工仔疫下感倦怠 企業4招留人才 企業去中心化管理 4優勢快速解決問題 2022/04/20 企業去中心化管理 4優勢快速解決問題 員工增強自信5式學新技能提升效率 2022/04/19 員工增強自信5式學新技能提升效率 迎復甦加緊市場推廣 數碼銷售職位最熱門 2022/04/15 迎復甦加緊市場推廣 數碼銷售職位最熱門 職場文化 求職招聘 職場技能 職業生涯 職位招聘 人工智能 自閉症 過度活躍症 語言障礙 銀行