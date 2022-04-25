聘「神經多樣性」員工 為企業解難添創造力

【本報訊】疫情改變企業的運作模式，招聘人才時也有新挑戰。據CNBC報告指出，最近有不少討論提到，患有「神經多樣性」（Neurodiversity）人士的勞動力需求正在增長，許多大企業，如摩根大通及微軟

...