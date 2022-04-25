李家超花名「頁問」 背後有段古 政治版 2022/04/25 分享： 分享： 特首選舉唯一候選人李家超，被前上司、前保安局局長黎棟國在電台上爆料，指他原來有一個花名叫「頁問」。李家超練氣功20年，到底他是否如一代詠春宗師葉問一樣「好打得」？ 原來李家超在氣功方面，的確是師傅級，但 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 李家超fb徵施政建議 議員「洗版」 2022/04/23 李家超fb徵施政建議 議員「洗版」 林鄭留港抗疫 遺憾無緣博鰲論壇 2022/04/22 林鄭留港抗疫 遺憾無緣博鰲論壇 Youtube頻道被停運 李家超：美無理制裁 2022/04/21 Youtube頻道被停運 李家超：美無理制裁 李家超正式「入閘」 G4貼身保護 2022/04/20 李家超正式「入閘」 G4貼身保護 李家超指地區力量重要 方力申認同 2022/04/19 李家超指地區力量重要 方力申認同 政治 李家超 保安局 特首選舉 油麻地 結業