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李家超花名「頁問」 背後有段古

政治版 2022/04/25

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特首選舉唯一候選人李家超，被前上司、前保安局局長黎棟國在電台上爆料，指他原來有一個花名叫「頁問」。李家超練氣功20年，到底他是否如一代詠春宗師葉問一樣「好打得」？

原來李家超在氣功方面，的確是師傅級，但

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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