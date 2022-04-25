李家超花名「頁問」 背後有段古

特首選舉唯一候選人李家超，被前上司、前保安局局長黎棟國在電台上爆料，指他原來有一個花名叫「頁問」。李家超練氣功20年，到底他是否如一代詠春宗師葉問一樣「好打得」？

原來李家超在氣功方面，的確是師傅級，但

...