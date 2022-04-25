Google 5.11起封殺 手機第三方通話錄音App 行政人員版 2022/04/25 分享： 分享： 不少Android手機用戶會自行安裝通話錄音App，讓手機擁有通話錄音功能，然而Google將出手封殺該類App。 據XDA Developers報道，Google由5月11日開始，將禁止通話錄音App ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 蘋果研M2芯片 三星電機參與開發 今日 蘋果研M2芯片 三星電機參與開發 引入電動車技術 三星手機電量料增 2022/04/22 引入電動車技術 三星手機電量料增 軟件7-Zip現漏洞 黑客接管電腦系統 2022/04/22 軟件7-Zip現漏洞 黑客接管電腦系統 日本研電動筷子 稱添鹽味減攝入量 2022/04/21 日本研電動筷子 稱添鹽味減攝入量 Google Pixel 6a 傳撤動態肖像模式 2022/04/21 Google Pixel 6a 傳撤動態肖像模式 商業 智能手機 手機Apps 科技行業 科技硬件 科技軟件 Google Android 軟件 Google Play