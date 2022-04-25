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Google 5.11起封殺 手機第三方通話錄音App

行政人員版 2022/04/25

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不少Android手機用戶會自行安裝通話錄音App，讓手機擁有通話錄音功能，然而Google將出手封殺該類App。

據XDA Developers報道，Google由5月11日開始，將禁止通話錄音App

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欄名 : 科技新知

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