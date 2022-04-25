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蘋果研M2芯片 三星電機參與開發

行政人員版 2022/04/25

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蘋果（Apple）兩年前推出自家芯片M1後，現正開發下一代M2芯片，預計至少有9部新Mac將配備M2芯片。據Korea IT News報道，三星電機（Samsung Electro-Mechanics

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欄名 : 科技新知

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