「長新冠」後遺症多 患者料不計其數

染疫即使康復後，亦有不少人出現長新冠後遺症，當中最常見包括氣喘、疲倦、胃口轉差、輕度認知障礙等。內科醫學院表示，不同專家都推算全港實際確診人數較公布的多，預計出現長新冠症狀的患者亦不計其數。

氣喘疲倦

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