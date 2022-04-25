「長新冠」後遺症多 患者料不計其數 港聞版 2022/04/25 分享： 分享： 染疫即使康復後，亦有不少人出現長新冠後遺症，當中最常見包括氣喘、疲倦、胃口轉差、輕度認知障礙等。內科醫學院表示，不同專家都推算全港實際確診人數較公布的多，預計出現長新冠症狀的患者亦不計其數。 氣喘疲倦 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 專家：長者未打針 疫殁風險高20倍 今日 專家：長者未打針 疫殁風險高20倍 綫上精神健康平台 第5波下用戶增 今日 綫上精神健康平台 第5波下用戶增 專家倡建平台 支援受情緒困擾者 今日 專家倡建平台 支援受情緒困擾者 染疫媽媽自責萌死念 熱綫團隊解心結 今日 染疫媽媽自責萌死念 熱綫團隊解心結 你可能感興趣 專家：長者未打針 疫殁風險高20倍 今日 01:00 專家：長者未打針 疫殁風險高20倍 綫上精神健康平台 第5波下用戶增 今日 01:00 綫上精神健康平台 第5波下用戶增 專家倡建平台 支援受情緒困擾者 今日 01:00 專家倡建平台 支援受情緒困擾者 疫苗 後遺症 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情