綫上精神健康平台 第5波下用戶增 港聞版 2022/04/25 分享： 分享： 浸信會愛羣社會服務處發現在第5波疫情下，屬下「Re:Fresh線上精神健康自助平台」使用者數目急升6成，尋求綫上心理輔導的人數增加近2倍，受訪的使用者近半有中度至非常嚴重焦慮，當中以18至30歲人士佔 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 專家：長者未打針 疫殁風險高20倍 今日 專家：長者未打針 疫殁風險高20倍 「長新冠」後遺症多 患者料不計其數 今日 「長新冠」後遺症多 患者料不計其數 專家倡建平台 支援受情緒困擾者 今日 專家倡建平台 支援受情緒困擾者 染疫媽媽自責萌死念 熱綫團隊解心結 今日 染疫媽媽自責萌死念 熱綫團隊解心結 你可能感興趣 專家：長者未打針 疫殁風險高20倍 今日 01:00 專家：長者未打針 疫殁風險高20倍 「長新冠」後遺症多 患者料不計其數 今日 01:00 「長新冠」後遺症多 患者料不計其數 專家倡建平台 支援受情緒困擾者 今日 01:00 專家倡建平台 支援受情緒困擾者 疫情 壓力 輔導 瑜伽 失眠 強迫症 退休