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綫上精神健康平台 第5波下用戶增

港聞版 2022/04/25

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浸信會愛羣社會服務處發現在第5波疫情下，屬下「Re:Fresh線上精神健康自助平台」使用者數目急升6成，尋求綫上心理輔導的人數增加近2倍，受訪的使用者近半有中度至非常嚴重焦慮，當中以18至30歲人士佔

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