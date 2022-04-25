專家倡建平台 支援受情緒困擾者 港聞版 2022/04/25 分享： 分享： 精神科專科醫生麥永接指出，新冠病毒大流行讓全球焦慮和抑鬱患病率急增25%，建議政府將精神健康納入新冠防疫及康復方案，建立平台集中支援疫下受情緒困擾患者，同時促政府展開精神健康普查，評估社會對精神健康服 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 專家：長者未打針 疫殁風險高20倍 今日 專家：長者未打針 疫殁風險高20倍 「長新冠」後遺症多 患者料不計其數 今日 「長新冠」後遺症多 患者料不計其數 綫上精神健康平台 第5波下用戶增 今日 綫上精神健康平台 第5波下用戶增 染疫媽媽自責萌死念 熱綫團隊解心結 今日 染疫媽媽自責萌死念 熱綫團隊解心結 你可能感興趣 專家：長者未打針 疫殁風險高20倍 今日 01:00 專家：長者未打針 疫殁風險高20倍 「長新冠」後遺症多 患者料不計其數 今日 01:00 「長新冠」後遺症多 患者料不計其數 綫上精神健康平台 第5波下用戶增 今日 01:00 綫上精神健康平台 第5波下用戶增 疫情 治療 情緒病