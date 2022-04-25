專家倡建平台 支援受情緒困擾者

精神科專科醫生麥永接指出，新冠病毒大流行讓全球焦慮和抑鬱患病率急增25%，建議政府將精神健康納入新冠防疫及康復方案，建立平台集中支援疫下受情緒困擾患者，同時促政府展開精神健康普查，評估社會對精神健康服

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