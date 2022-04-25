染疫媽媽自責萌死念 熱綫團隊解心結

第5波疫情來勢洶洶，醫管局2月中提供醫療查詢熱綫，高峰期開設185條熱綫供市民求助。有職業治療師義工透露，曾獲抑鬱染疫婦求助，因病情持續多天未能照顧子女，令丈夫有微言，令她感自責甚至想自殘，熱綫團隊即

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