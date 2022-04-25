染疫媽媽自責萌死念 熱綫團隊解心結 港聞版 2022/04/25 分享： 分享： 第5波疫情來勢洶洶，醫管局2月中提供醫療查詢熱綫，高峰期開設185條熱綫供市民求助。有職業治療師義工透露，曾獲抑鬱染疫婦求助，因病情持續多天未能照顧子女，令丈夫有微言，令她感自責甚至想自殘，熱綫團隊即 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 專家：長者未打針 疫殁風險高20倍 今日 專家：長者未打針 疫殁風險高20倍 「長新冠」後遺症多 患者料不計其數 今日 「長新冠」後遺症多 患者料不計其數 綫上精神健康平台 第5波下用戶增 今日 綫上精神健康平台 第5波下用戶增 專家倡建平台 支援受情緒困擾者 今日 專家倡建平台 支援受情緒困擾者 你可能感興趣 專家：長者未打針 疫殁風險高20倍 今日 01:00 專家：長者未打針 疫殁風險高20倍 「長新冠」後遺症多 患者料不計其數 今日 01:00 「長新冠」後遺症多 患者料不計其數 綫上精神健康平台 第5波下用戶增 今日 01:00 綫上精神健康平台 第5波下用戶增 疫情 治療 新冠肺炎疫情 輔導 情緒病