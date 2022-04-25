專家：長者未打針 疫殁風險高20倍 內科醫學院料涉35萬人 憂第6波重蹈覆轍 港聞版 2022/04/25 分享： 分享： 第5波疫情漸放緩，惟疫苗接種進展同樣開始放慢，香港內科醫學院憂慮第6波疫情若來襲，未有打針的長者處境危險，擔心本港會重蹈覆轍，再次出現大量長者染疫死亡。學院強烈呼籲長者立即接種疫苗，即使在染疫後，亦需 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 「長新冠」後遺症多 患者料不計其數 今日 「長新冠」後遺症多 患者料不計其數 綫上精神健康平台 第5波下用戶增 今日 綫上精神健康平台 第5波下用戶增 專家倡建平台 支援受情緒困擾者 今日 專家倡建平台 支援受情緒困擾者 染疫媽媽自責萌死念 熱綫團隊解心結 今日 染疫媽媽自責萌死念 熱綫團隊解心結 你可能感興趣 「長新冠」後遺症多 患者料不計其數 今日 01:00 「長新冠」後遺症多 患者料不計其數 綫上精神健康平台 第5波下用戶增 今日 01:00 綫上精神健康平台 第5波下用戶增 專家倡建平台 支援受情緒困擾者 今日 01:00 專家倡建平台 支援受情緒困擾者 疫情 新冠肺炎 疫苗 後遺症 新冠肺炎疫情