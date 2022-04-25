第5波疫情漸放緩，惟疫苗接種進展同樣開始放慢，香港內科醫學院憂慮第6波疫情若來襲，未有打針的長者處境危險，擔心本港會重蹈覆轍，再次出現大量長者染疫死亡。學院強烈呼籲長者立即接種疫苗，即使在染疫後，亦需

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