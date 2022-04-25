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周大福母親節珠寶情繫媽媽 「愛的觸覺」送驚喜

行政人員版 04:00 2022/04/25

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母親節好快就到，除咗訂枱食飯，當然要為媽媽送上驚喜小禮物啦。黛安收到風，周大福已為大家準備咗一系列精選珠寶首飾，包括「愛的觸覺」18K白色黃金美鑽珍珠首飾、女士鍾情嘅花系主題足金首飾、凸顯個人格調嘅鉑金首飾及以絲帶同禮物盒為主題嘅T MARK「情繫」系列美鑽首飾，總有一款啱媽媽心意。

公關姊妹話，「愛的觸覺」18K白色黃金美鑽珍珠首飾嘅設計靈感，係源自母親同孩子之間接觸嘅肢體語言，環狀綫條設計，以永恒不變嘅鑽石環抱圓潤剔透嘅珍珠，象徵媽媽以雙手抱住孩子，為孩子遮風擋雨及守護孩子成長。至於花系主題足金首飾就以康乃馨為設計靈感，配上象徵生命嘅鑰匙，足金吊墜以紫色康乃馨為主題，花語代表「年輕、美麗及母愛」，最啱買嚟送畀高貴淡雅嘅媽媽。黛安就睇中T MARK「情繫」系列，以拆開絲帶及禮物盒嘅喜悅心情為設計靈感，由18K白色黃金綴以精緻嘅絲帶及蝴蝶結，揉合4種代表無價情感嘅心形鑲爪，為T MARK鑽石繫上最真摯嘅情感，媽媽收到必定好開心。

此外，即日起至5月8日，只要喺香港周大福門市購買指定母親節產品單件滿$3,800，即可以優惠價$800換領Blooms & Blossoms精美花束（原價$1,200），數量有限，換完即止。

本文轉載自《晴報

Super Girls成員蔡明思（Jessica）早前趁臨盆在即，挺「巨肚」為周大福拍下珍貴靚相。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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