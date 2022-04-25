將軍澳中心5大優惠 涵蓋泊車飲食購物

最近疫情放緩，上星期社交距離措施開始放寬，大家終於可以再出外食晚餐。黛安知道，將軍澳中心推出咗5大優惠，涵蓋泊車、餐飲、購物範疇。例如，為方便大家假日自駕出遊，將軍澳中心首度推出激抵「全天候12/24小時泊車」服務，12小時泊車收費低至$70（平均每小時$5.8），24小時泊車收費低至$120（平均每小時$5），玩足一日都唔使擔心泊車開支啦。如果The Point會員使用「12/24小時泊車」服務再消費滿$150起，仲可以換領$10商場贈券，多重連環激賞更可合共獲得高達$740商場贈券組合㗎。

另外，即日起至5月8日，下午5時後喺場內以電子貨幣惠顧堂食（或另加一組唔同商戶單據合共）滿$500，即可獲5倍額外積分，憑獲賞積分兌換成Point Dollar即可當錢使。而即日起至4月30日，The Point會員喺將軍澳中心、PopDeli或PopFood即日以電子貨幣消費並成功登記積分，即可參加「最高消費賞」，首5名累積最高消費金額嘅會員，有機會獲得松嶺綠色iPhone 13 Pro、Dyson Supersonic HD03風筒、商場贈券等，唔好錯過啊。

本文轉載自《晴報》