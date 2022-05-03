KM信貸實習計劃　培育人才助行業持續發展

人才對各行業均同樣重要，KM信貸作為香港貸款業內新晉的借貸公司，一直致力為行業培育優秀人才。近期，KM信貸首度推出學生實習計劃，為年輕人提供實戰學習機會。



想了解其實習計劃的理念和詳情？不妨由KM信貸的資深人事部員工，以及剛加入KM大家庭的市場推廣部實習生分享當中一二。



你會怎樣形容KM信貸？它是一間怎樣的公司？



人事部員工Janice：其實KM信貸是KM International (Asia) Co., Limited的旗下貸款品牌。。我們於2019年在香港取得放債人牌照並成立KM信貸品牌。KM信貸致力為港人提供專業、可靠的私人貸款服務，活用A.I.人工智能技術，對內精簡繁複的手續，對外提升客人的服務體驗，致力以極速提供個人化的網上私人貸款方案。



KM信貸為何推出實習計劃？



人事部員工Janice：KM信貸推出實習計劃目的旨在為公司注入更多年輕新活力。我們相信，透過招攬年輕人加入公司，可以幫助公司在日常業務上照顧不同年齡層客戶的需要，同時藉此發掘優秀人才，並助實習生們在工作過程中了解自己的專長，繼而幫助他們追夢。



KM信貸能夠給予實習生甚麼優勢？



人事部員工Janice：加入KM信貸開展實習生涯後，實習生將接受全面的工作培訓，了解並參與不同部門的工作流程，包括於市場推廣部學習數據分析、於風險管理部擔當內部監察等。公司的文化亦鼓勵同事之間多交流溝通，主動發問及提出意見，持續引領實習生和公司共同進步。此外，由於公司活用人工智能A.I.顛覆信貸行業傳統，實習生可從中獲得寶貴的經驗，日後在職場上活用實習所得。



實習生的具體工作包括哪些内容？



人事部員工Janice：由於KM信貸高度利用科技取代傳統貸款流程，故在實習過程中，實習生將會接觸到不同的應用程式。與此同時，實習生還需要活用工作培訓的內容，負責進行數據分析、撰寫計劃書和廣告內容等不同工作。



作為KM信貸市場推廣部的實習生，你對計劃有甚麼感受和體驗？



市場推廣部實習生Will：我認為整個實習計劃的內容非常有意義。初入公司時，公司會提供不同的培訓機會，包括邀請經驗豐富的管理人員講解不同的行內知識，如信貸行業相關法例、打撃洗黑錢、道德管理培訓等，並會讓我們把實戰理論應用到所屬崗位的業務上。另外，這段實習生涯也加強了我待人接物的技巧，令我無論面對團隊或客戶時，都能保持專業和熟練的一面，為他們排難解憂，令我在職場發展上更有自信。



怎樣才能成為KM信貸的實習生？



人事部員工Janice：如果大家有意參與KM信貸的實習計劃，成為KM信貸的一份子，可前往我們公司LinkedIn賬戶了解有關詳情。



那麼，KM推出實習計劃背後的理念其實是甚麼呢?



人事部員工Janice：KM信貸的實習計劃旨讓新生代的年輕人增值自己，透過有系統的實習課程助他們發掘潛能，令他們的職涯發展更為順利。事實上，KM信貸一直以培育人才為企業使命，公司在運用創新理念助實習生發展的同時，亦能從中了解新生代的喜好和習慣，助公司開發和推出更多深受市場歡迎的產品，繼續成為信貸行業的「領頭羊」。



借錢梗要還，咪俾錢中介。

*受條款及細則約束，詳情可瀏覽KM信貸網站：https://bit.ly/3OtMPoA



（特約）