綠債2022認購全攻略 「幾多免」先算「有效豁免」？

今日政府正式開啟為期11日（至5月6日）的零售綠色債券認購期，相比早前2月首次公布的發行規模，今次綠債發行額提升至最少150億元，甚至可能達200億元，更將保底派息提升至2.5厘，超越近年來大受歡迎的iBond保底息率，若成功認購並持貨3年，將可至少穩袋750元。對於剛經歷過第五波疫情及「烏俄危機」陰霾下的慘淡股市的港人來講，實為穩健獲取收益的途徑之一，更為退休人士等追息一族的不二之選。



同往年iBond一樣，不少券商及銀行紛紛推出認購優惠吸客，當中更有機構高舉「14免」等極具吸引力的認購著數。雖然有不少平台均整合了綠債認購攻略，但從實際操作上來說，究竟「幾多免」才算「有效豁免」？哪一類優惠才更有助大家實現真正接近「0成本」的認購？下文將為大家詳細解答。



Q：券商銀行紛紛加入認購優惠大混戰/競賽，究竟大家要如何分辨「有效豁免」？



以證券行為例，通常豁免手續費項目分別為：認購費、申請費、轉入費、存倉費、託管費、不動戶費、贖回費（到期或提早）、代收股息費，而這些手續費僅涉及「認購」、「定期派息」、「戶口服務」及「債券贖回」環節。剩下的手續費項目所產生的豁免參差，也正是市民參與認購所需考慮的部分，主要集中於孖展及交易環節。



如通過孖展認購中3手，即使於上市首日沽出，也需支付3日孖展利息，計算交易成本等，也實為一筆不便宜的使費。



Q：入場費1萬蚊起 ，孖展相關費用豁免先至最抵？



綠債一手入場費為1萬元，多數人會選擇借孖展認購。以推出14免優惠*的長橋證券（Longbridge）為例，除提供以上8項優惠豁免外，長橋其餘6項豁免分別為：免本金，免孖展利息，免暗盤交易平台費，免上市後買賣交易佣金及平台費，額外覆蓋孖展認購及交易環節。

▲ 長橋證券（Longbridge）推出認購綠債14免優惠*。

綜合來說，上述所提供的「免孖展利息」及「免本金」認購，屬較為進階的豁免項目，於市場上實屬罕見，並非每間機構均有提供。正因如此，令證券行中諸如長橋證券等推出的「0本金」、「免孖展免息」等優惠的券商，成為零售綠色債券認購潮中搶客的一大亮點。



Q：免本金、免孖展利息需特別留意融資上限？如何利用開戶優惠變相增加回報？



依據今次綠債發行額度調整，將大幅提升大家命中多手的可能性。如投資者選擇孖展認購，需留意一般證券行預留給綠債的孖展額度均有上限，一般提供1萬元本金可最多4-5成孖展免息的限時限量優惠。



上文所提到的長橋證券，所提供孖展優惠亦為限量，但其優勢在於為客戶提供「0本金」認購優惠及「孖展利息100%豁免」，即投資者無需事先準備1萬元本金，亦可申請認購入場。而且，新用戶可最高以「0本金」認購不多於8手，至於現有用戶則可認購不多於4手，有助大幅降低大家的認購門檻及成本，相較之下確為一大吸客亮點。但各位需注意，由於優惠吸引且名額有限，通常券商會採取「先到先得」原則，如散戶有意獲取「0本金認購」優惠，建議可提前做好準備，或聯絡長橋或其他提供相應豁免優惠的券商查詢。



除孖展成本及門檻外，其餘各間證券行所提供的認購優惠相差無幾，真正能幫助散戶增加回報且為零售債券增添一份「派錢」意味的，則為各間券商所額外開出的迎新優惠。



近年網路證券商憑藉創新科技的幫助將營運規模迅速壯大，他們不少會推出「0佣金」優惠，吸引散戶使用平台進行股票、債券、基金交易，並逐漸成為大眾入場投資的平台首選。



而多數互聯網券商都會在零售債券認購期中，推出相應吸引的迎新優惠，優惠力度更基本在千元及以上。如已開通該平台帳戶，也可通過券商轉倉優惠*，例如上述所提到的長橋證券，首次轉倉最高可享多達HK$8,500元超市券及股票現金券回贈，非首次回贈也可高達HK$8,000元，的確十分吸引。



若以「0本金」借盡孖展並最終成功命中3手綠債，只要於上市首日以3%升幅差價沽出，最少可賺取900元。當加上券商所提供價值若HK$1,000元的迎新優惠（以長橋回贈1,000元股票現金券為例），可幾乎以「0成本」來賺取HK$1,900元。如通過轉倉至長橋，則收益更達約1萬元。



Q：互聯網券商的應用程式會否很難用？經券商入金會否比銀行較慢？



打著創新旗號的互聯網券商，都會致力於改善平台應用程式的用戶介面（User Interface），便利散戶能輕易完成每個投資步驟。然而，用戶介面除了要求簡潔、使用便利，如能提供實用的資訊供散戶閱讀，從而作出更審慎、全面投資決定，則能稱得上良好的使用體驗。

▲ 新加坡互聯網行業近兩年內蓬勃發展，來自新加坡的互聯網券商長橋證券（Longbridge）提供獨家「全景」功能，首創「深度數據」、「供應鏈圖譜」等分析工具，滿足了投資者長期跟蹤企業營運，幫助散戶從個股所在產業和上下游供應鏈中，發掘出更多的投資機會。清晰、簡單、極簡化，輕鬆解鎖專業分析師濾鏡。

在投資領域上，傳統銀行都能提供專業的投資意見，市民可親身與職員進行諮詢，更可在同一應用程式轉移資金直接投資。不過，現時很多網上券商都支援快速入金，長橋則提供實時出入金服務，支援銀證、eDDA、FPS等出入金方式，可讓客戶於數分鐘內無縫銜接完成過戶進行投資，十分方便快捷。



*優惠活動受條款及細則約束

*債券的利息及本金由發行人償還，債券持有人須承擔發行人的信貸風險。如發行人未履行契約，債券持有人或無法取回債券的利息及本金



（資料由客戶提供）