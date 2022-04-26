疫情緩和 新盤連環突擊吸客 地產版 2022/04/26 分享： 分享： 首季本港樓市受疫情拖累，表現未如理想。疫情持續緩和，確診個案由3月底的高位回落，反映疫情持續向好。多個新盤旋即傾巢而出，繼上星期啟德新盤MONACO MARINE搶先推公布價單，並連環加推，搶先於上周 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 馬泰陽 香港置業營運總監及九龍區董事 欄名 : 大行觀點 最新專欄文章 更多 港人看樓市前景 隨市況「U彈」 2022/04/25 港人看樓市前景 隨市況「U彈」 激活公居屋市場 解短期房屋供應 2022/04/22 激活公居屋市場 解短期房屋供應 旺市「市推人」 成交勢加速 2022/04/21 旺市「市推人」 成交勢加速 美國高通脹 料下半年緩和 2022/04/20 美國高通脹 料下半年緩和 疫情見曙光 樓市大反彈 2022/04/19 疫情見曙光 樓市大反彈 二手市場 一手市場 啟德 防疫措施 香港置業 北部都會區 奧運站 MONACO THE HENLEY 利奧坊‧壹隅