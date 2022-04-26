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疫情緩和 新盤連環突擊吸客

地產版 2022/04/26

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首季本港樓市受疫情拖累，表現未如理想。疫情持續緩和，確診個案由3月底的高位回落，反映疫情持續向好。多個新盤旋即傾巢而出，繼上星期啟德新盤MONACO MARINE搶先推公布價單，並連環加推，搶先於上周

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撰文 : 馬泰陽 香港置業營運總監及九龍區董事

欄名 : 大行觀點

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