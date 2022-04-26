疫情緩和 新盤連環突擊吸客

首季本港樓市受疫情拖累，表現未如理想。疫情持續緩和，確診個案由3月底的高位回落，反映疫情持續向好。多個新盤旋即傾巢而出，繼上星期啟德新盤MONACO MARINE搶先推公布價單，並連環加推，搶先於上周

...