李家超房屋政綱 冀解本港困擾

特區政府換屆在即，對於唯一特首候選人李家超的政綱，各界都翹首以待。筆者相信，房屋政綱肯定是社會焦點之一，在政綱尚未出爐之際，值得先回顧並展望一下房屋供應的整體情況。

私樓僅追回歷史平均水平

維真研究團隊透過搜集不同來源的數據，包括屋宇署資料月報、預售樓花同意書、相關發展商的公司年報等，梳理出預計在未來5年落成的私人住宅項目，可供分析的資料包括每個樓盤的發展商、單位數目、樓面面積、以及詳細的單位大小組合等。

首先，我們預計未來5年（2022至2026年）落成的私樓單位，數目介乎1.42萬伙至2.14萬伙，平均每年1.79萬伙。至於這個水平是高是低？自從《長遠房屋策略》（《長策》）的房屋供應目標由10年合共48萬伙（即年均4.8萬伙），徐徐下降至最近的43萬伙（即年均4.3萬伙），並於2018年起把公私營房屋供應比例，由「六四比」改為「七三比」，政府的私樓供應目標，就由以往的1.8萬至1.9萬伙，下調至不足1.3萬伙。若真的以此為目標，則政府不但達標，甚至已連續多年「超額完成」！

不過，正如本欄早前指出，「看私樓供應是否足夠，不是看能否達到政府自己訂下的標準，而是能否遏抑樓價租金升幅」，在此不再多加論述；然而，我們還可以由另一個角度觀察：與歷史比較。適逢今年是香港回歸25周年，因此由1997年至2021年，正好有四分一個世紀的數據可供參考。圖1為1997年至2026年的私樓落成量，並按合共六個5年期劃分，標示出相應的5年平均數。

香港的私人住宅供應，由1990年代末的高峰，在10年間滑落至2000年代末的谷底；及至上屆政府上任後，冒着「見縫插針」、「牙籤樓」、「蚊型盤」等的批評，「翻箱倒籠」覓地，大量更改土地用途，落成量終於在上屆政府即將卸任（即2016至2017年）時有所回升，並在本屆政府任期內明顯增加（見圖）。

公營屋落成起伏 與私樓一致

以5年期計，本屆政府任內年均私樓落成1.75萬伙，比之前一個5年的1.2萬伙上升46%。因此，未來5年平均1.79萬伙的落成量，其實與過去5年幾乎一樣，也與1997年至2021年的25年平均數1.73萬伙相當接近。換言之，我們用了10年時間，私人市場的房屋供應才剛剛追回長期的歷史平均水平。

近日友欄唐榮整理了公營房屋未來10年（2022/23至2031/32）的落成量預測，筆者正好加上上述的未來5年私樓落成量預測，總結1997年起的房屋落成量歷史數據，並按房屋類型劃分，加上未來10年的相應預測，一併分析（見表）。

整體而言，公營房屋落成量的起起伏伏，與上文已述的私樓情況大體一致，可以總括為一個「先高（1997至2006年）」、「後低（2007至2016年）」、「回升至平均（2017至2021年）」的故事。

具體而言，根據房委會公布的公營房屋落成量預測，加上筆者預計的私樓落成量，未來5年的總房屋供應合計約為20萬伙，或每年約4萬伙。這個數字略為高於過去5年3.7萬伙的水平，同時與1997至2021年的25年平均4.1萬伙相當接近。

我們嘗試把預測期再推進5年。首先，就私樓而言，在房屋供應公私營比例維持「七三比」不變的情況下，未來由政府覓得的土地（如新發展區），預留作私樓發展的比例必然偏低；加上未來5年，隨着黃竹坑站、錦上路站、天榮站等項目相繼落成後，在新的大型鐵路綫落成之前，剩下還有私樓發展潛力的港鐵項目，實在所剩無幾。

因此，整體私樓供應將會由私人／業權土地持有人（例如為新界農地補地價發展、市區舊樓重建）主導，相信供應量會有所下調，暫且假設為每年平均1.5萬伙。

總供應將達高峰 留意兩點

至於公營房屋，筆者採用了唐榮的計算方法：當局指在未來10年，政府已覓得約350公頃土地，足以滿足《長策》中30.1萬個公營房屋單位的建屋量；按此目標，並減去未來5年的預計落成量10.2萬伙，即2027至2031這5年，要建成約20萬伙，或平均每年4萬伙。加上假設私樓能落成1.5萬伙的話，房屋總供應量便達年均5.5萬伙，這個數字將是回歸以來，除了1997至2001年的最高峰。

但有兩點值得留意：

1、這亦代表2027至2031年的公營房屋落成量，需要比2022至2026年翻倍。觀乎特區政府過去10多年的效率和表現，筆者未敢樂觀；

2、回歸的首10年，樓價大部分時間向下，期內私樓供應年均最高達2.4萬伙，比最近估算的1.8萬伙還要高三分之一。即使假設表中的房屋落成量得以實現，但由於向公營房屋傾斜的情況明顯，估計對私樓市場的租金和樓價遏抑力度有限。

無論如何，土地房屋短缺可謂眾多社會怨氣、矛盾、不滿的源頭。筆者殷切盼望，下屆特區政府能帶來真正的突破思維，為解決這個困擾我城多年的問題，帶來曙光。

▲ 土地房屋短缺可謂眾多社會怨氣、矛盾、不滿的源頭，希望下屆特區政府能帶來真正的突破思維，為解決這個困擾我城多年的問題，帶來曙光。（資料圖片）