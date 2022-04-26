疫境下 有誰關顧非正規照顧者？

第5波疫情之初，政府開設了多處社區隔離設施，照料不幸染疫的長者，但原本由政府資助的社福服務，比如日間護理中心以及家居照顧服務，則只能維持有限度服務安排；目前第5波疫情已趨於平緩，但相關服務仍未恢復至疫情爆發前的水平。

長者看護服務 未恢復疫前水平

從此可見，雖然確診長者可獲得政府額外照料，但其餘長者所得到的關顧卻不幸倒退；原本可以在日間護理中心受到照顧的長者，如今不得不留在家中，只能靠家人肩負起照顧責任。

根據2015年的政府統計數字，香港最少有203,700名非正規照顧者與殘疾人士同住，另有175,600名非正規照顧者與長期病患者同住；面對各護理中心削減服務，更會有四分一的香港人需要花更多時間照顧家人，而且可以預見，疫情期間，照顧者的人數還會急增。

非正規照顧者如為全職人士，因疫情持續在家工作期間，難免要同時兼任照顧者的角色，感到百上加斤。盡管非正規照顧者屬重要持份者，政策卻彷彿對他們視而不見，以第6輪防疫抗疫基金為例，政府並沒有為這些照顧者推出有針對性的補助或支援措施。

第5波疫情嚴峻之時，雖然公私營界別均鼓勵並廣泛實踐在家工作，但安排仍有欠靈活，在職的非正規照顧者或感分身不暇，難以在工作的同時，為家中長者提供合適照料。照顧者易達平台近期的一項調查，在香港訪問了超過1,600名非正規照顧者，當中42.6%受訪者坦言，在第5波疫情下，每周須花逾40小時照顧家人，顯然遠超全職人士所能負荷。

商彈性工作安排 紓僱員壓力

在這艱難時刻，在家工作的僱員如需同時照顧家人，企業不妨與他們商討彈性工作安排以紓減壓力，例如改為兼職聘任、實施職位共享、壓縮工作周（每周以較少天數完成職責，如4天工作制）等。

相比之下，新加坡政府有見非正規照顧漸趨普及，在2018年已先行一步，展開一系列計劃支援非正規照顧者，當中包括職場和財政支援，並為照顧者提供休假和培訓，以及向他們賦權；不僅如此，新加坡更着眼長遠，藉此機會整合並拓展現有護理方案，旨在未來為逐漸老化的人口，提供便利而整全的護理服務。

除了鼓勵企業採取家庭友善僱傭措施，新加坡更進一步提供工作與生活平衡津貼，以激勵企業實行彈性工作安排。該項撥款總額已超過1.4億新加坡元，惠及8,000家公司逾90,000名員工。

人口老化 需完善長期照顧安排

盡管第5波疫情漸趨平緩，不少企業繼續沿用在家工作模式，基於目前已有許多在職的照顧者在家工作，通過壓縮或創新的工作時間表，便能迎合照顧者的需要，彌補傳統工作時間表之不足；同樣道理，對於要付出額外時間照顧家人的在職照顧者而言，採用彈性的輪班制，根據他們的需要安排上班時間，也有助他們及其家人。

總而言之，彈性工作安排有助照顧者平衡工作與照顧的責任，這在疫情期間尤為重要，故此它也應被視為香港抗疫的利器之一。

疫情雖持續平穩，但非正規照顧者的重擔未能稍減。在疫情裏需要支援的群體無疑不少，但我們尤其不能忽略挺身擔當工作與照顧者雙重責任的一群普通市民。面對尚未完全平息的疫情與日益增加的長者人口，香港需要更加完善的長期照顧安排，確保照顧者同樣獲得照料。