除了搶菜難，這次令上海人大感不滿的，是一整套連鎖出現的黑市及團購產業，不僅哄抬物價，最氣人是賣劣質食品。

都是身邊好友的親身經歷，在禁足的疫情下，社區中集體團購，貨品當然比平時貴。一套調味套裝，即醬油、糖、食用油等，要價一百七十八元（人民幣，下同）。在其他平台，也有價錢便宜一半的。可是，團友稍問一下價錢為何那麼貴時，群主就說買就買不買就算，兼踢他出群。這些團購單，好多三十至五十份起送，中型社區隨時要訂上幾百套，中間人一套賺它二十元算有良心，賣一單賺幾千元不成問題。

最黑的手段，是不容許屋苑訂其他物流的貨品，如京東就在不少社區都不能進入。管理單位只認所謂特供名單的供應商，那就可以在此限制名單中，組織團購。然而，團購下來的食品，有肉類或半即食品變質過期，有些是擺明劣質造假。一看便知，是有組織的以低價入貨，然後高價賣出。

但若居住在完全禁止外出的「封控區」內，根本無可選擇地「局住買」。政府派的接濟包也很奇怪，數量少，不知派送的頻率，每區的所得又不一樣。

小部分可走出街頭的「防範區」居民又有何見聞？

想像自己成為戰時在街頭求生的淪陷區小民，街上布滿關卡，隨時有人員查問你住哪去哪？沒有店開門，但就總有些猶如抗戰電影中的街頭小智慧，你可能跟住某個陌生人，他把你帶到街尾後巷，在那半掩閘門或捲簾之後，原來是家有些少菜品和生活用品供應的小舖。像做賊一樣，要瞻前顧後，不要被防疫人員發現驅趕，然後拿好一些物資就走。

上海是歷史上以商業為基礎的大都市，上海人以此自傲，之前講的是契約承諾，改革開放後重申自由市場。但當這市場機制失調，黑市邏輯又極速補上來。