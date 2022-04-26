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豆卜致肥

副刊版 2022/04/26

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跟減磅新丁會面，她們大都帶着疑惑前來。目測小晴的身形，應該有一百五十磅，甫坐下，她懊惱地說：「我已經吃得很清淡，還是瘦不了。」九成戰友，都是這個開場白，往往感到自己已經很努力，已選擇較低脂的食物，可是，體重卻沒有因為她的努力而下降，到底，真的有「不瘦降」嗎？

我們的身體，倒是很精密的工廠，吃得多而用不了的，便會儲存，它不會騙你，只是，入多於支，隨着年紀增加，活動量相比年輕時大大下降，加上疫情加劇令日常活動再減少，儲存多於消耗，日積月累，體脂就這樣儲起來。另一個最常見的情況，就是對所謂清淡的誤解。小晴說：「從前，我很喜歡吃炒粉麵，但知道這是高熱量食物，一份炒麵，便分兩餐吃；近年，這習慣已經改掉，有時候會換成湯粉麵，可是，體重卻沒有因為我改變的清淡習慣而瘦下來，真令人氣餒。」

我問：「你是吃哪款湯粉？」她說：「米綫、米粉之類。」我接着問：「會點哪款餸？」她說：「會選較清淡的豆製品。」我問：「你所說的豆製品，是不是豆卜腐竹之類？」她回答：「正是，很久沒有選雞翼了。」

謎底解開了。

「豆卜是經油炸的，別看輕它的熱量，每小件的熱量已有五十卡之多。基本上，大部分的熱量來自油脂，隨便吃四件，相比一包細薯片的一百六十卡還要多。另外，腐竹雖非油炸，但鮮腐竹是豆漿經烹煮後所凝結的薄膜，其上層是滿滿的大豆油，當中的脂肪不能忽視。」我叮囑她。

「噢！豈有此理。白費我辛辛苦苦戒了薯片！」她心痛地說。

撰文 : 黃凱詩

欄名 : 營營樂樂

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