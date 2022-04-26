春天，確是增「甘」最好時節，但性「甘」食物不單指味蕾吃出的甜味，更是指食物可潤燥、滋補、和中、不易上火的特性，古人怎會有蛋糕和汽水之類的人工／加工精製品？即使《紅樓夢》描繪的「且居於膏粱錦繡之中」，那個肥肉的「膏」和精緻細糧的「粱」，也未到現代人所吃精製加工的白糖和反式脂肪吧？！現代人所吃的很多甜製品，用古代食物營養標準去看，不少屬垃圾類別。

甘之特性全看原材料，如：大棗、淮山、藕、蓮子、百合、芋頭、蘿蔔、韭菜、甘蔗、茯苓、甘草等，但亦不能盲目照跟，因幾百年之後的都市人，體質更為複雜，我認為可在性「甘」食物之上，考慮多幾個維度：

一、體質：寒底者宜吃甘溫食物，如南瓜、蓮子、糯米、芋頭；熱底者要多吃甘涼食物，如綠豆、西瓜、絲瓜、茄子等。二、食物的升糖指數（GI）：現在很多人都正在進行減肥計劃，坊間現流行有低醣、低碳或生酮飲食，都是不同程度的戒糖為主，糖尿病友或若正在減肥者，應避開升糖指數高之甘物，如：南瓜、香蕉、西瓜、糯米等。三、分量：即使找對了適合自己體質和可接受的升糖指數之甘物，分量也要適中，因多食甘亦能傷脾，皆因有些甘甜食物較難消化（如糯米、芋頭），吃多會妨礙脾胃運化功能，反而容易滯留體內生成痰濕，所謂物極必反。

不是叫大家不要吃甜，最重要的，是要知道自己正在吃進給身體有益還是無益的食物；知道了，才懂得調節。我也非常嗜甜，C字頭餅店的燕麥蛋糕、L字頭餅店的千層蛋糕和尖東酒店餅店的蝴蝶酥，是我成世人也不會戒掉的。做人要健康，也要開心快活呀！為了可以盡情享受我的至愛甜食，必謹守三道規條：一、平時不吃不值得的甜品，免嘥珍貴quota；二、不會喪食，最多一件即止，留有餘甘，才更期待下次久別重逢；三、吃完後就做調節，之後幾餐刻意減醣，亦會比平時做多一節運動，那就毫無罪惡感了！