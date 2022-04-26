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LEGO Botanical Collection推出新成員 逼真蘭花×可愛多肉植物

副刊版 2022/04/26

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LEGO於去年推出以花為主題的Botanical Collection，包括有10280花束及10281盆景樹。而今年Botanical Collection再加入新成員，就是10309多肉植物及

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欄名 : 新鮮熱辣

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