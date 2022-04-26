研究政策委會 議員「心水」議題出爐 政治版 2022/04/26 分享： 分享： 立法會秘書處早前派「點心紙」予議員，讓他們選擇成立研究政策事宜小組委員會的優先次序，結果終於出爐，其中促進大灣區發展、青年政策及國民教育議題，成為最多議員的「心水」。 事實上，內務委員會接獲的17個成立 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 李家超花名「頁問」 背後有段古 2022/04/25 李家超花名「頁問」 背後有段古 李家超fb徵施政建議 議員「洗版」 2022/04/23 李家超fb徵施政建議 議員「洗版」 林鄭留港抗疫 遺憾無緣博鰲論壇 2022/04/22 林鄭留港抗疫 遺憾無緣博鰲論壇 Youtube頻道被停運 李家超：美無理制裁 2022/04/21 Youtube頻道被停運 李家超：美無理制裁 李家超正式「入閘」 G4貼身保護 2022/04/20 李家超正式「入閘」 G4貼身保護 立法會 國民教育 國安教育 林鄭月娥 大灣區