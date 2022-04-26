研究政策委會 議員「心水」議題出爐

立法會秘書處早前派「點心紙」予議員，讓他們選擇成立研究政策事宜小組委員會的優先次序，結果終於出爐，其中促進大灣區發展、青年政策及國民教育議題，成為最多議員的「心水」。

事實上，內務委員會接獲的17個成立

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