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研究政策委會 議員「心水」議題出爐

政治版 2022/04/26

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立法會秘書處早前派「點心紙」予議員，讓他們選擇成立研究政策事宜小組委員會的優先次序，結果終於出爐，其中促進大灣區發展、青年政策及國民教育議題，成為最多議員的「心水」。

事實上，內務委員會接獲的17個成立

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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