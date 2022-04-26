12環保職位比拼 生物化學家最高薪 行政人員版 2022/04/26 分享： 分享： 【本報訊】據Gulfnews引述國際貨幣基金組織（IMF）最新統計顯示，環保職位與其他行業工作薪酬比較，高約7%，顯示企業對環保職位需求擴大。報告又指，2021年整體環保能源投資總額達1.9萬億美元（ ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 聘「神經多樣性」員工 為企業解難添創造力 2022/04/25 聘「神經多樣性」員工 為企業解難添創造力 建職場友誼增聯繫 4招提升效率敬業度 2022/04/22 建職場友誼增聯繫 4招提升效率敬業度 打工仔疫下感倦怠 企業4招留人才 2022/04/21 打工仔疫下感倦怠 企業4招留人才 企業去中心化管理 4優勢快速解決問題 2022/04/20 企業去中心化管理 4優勢快速解決問題 員工增強自信5式學新技能提升效率 2022/04/19 員工增強自信5式學新技能提升效率 職場技能 求職招聘 ESG 經濟 行業 工程 可持續發展 污染 太陽能 國際貨幣基金組織