  • 27°C
香港時間 : 2022426日 (二) 01:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

12環保職位比拼 生物化學家最高薪

行政人員版 2022/04/26

分享：

分享：

【本報訊】據Gulfnews引述國際貨幣基金組織（IMF）最新統計顯示，環保職位與其他行業工作薪酬比較，高約7%，顯示企業對環保職位需求擴大。報告又指，2021年整體環保能源投資總額達1.9萬億美元（

...

欄名 : Good Job Insight

最新專欄文章 更多

聘「神經多樣性」員工 為企業解難添創造力
2022/04/25
聘「神經多樣性」員工 為企業解難添創造力
建職場友誼增聯繫 4招提升效率敬業度
2022/04/22
建職場友誼增聯繫 4招提升效率敬業度
打工仔疫下感倦怠 企業4招留人才
2022/04/21
打工仔疫下感倦怠 企業4招留人才
企業去中心化管理 4優勢快速解決問題
2022/04/20
企業去中心化管理 4優勢快速解決問題
員工增強自信5式學新技能提升效率
2022/04/19
員工增強自信5式學新技能提升效率
職場技能 求職招聘 ESG 經濟 行業 工程 可持續發展 污染 太陽能 國際貨幣基金組織

上一篇文章

零售人力需求升 財金機構招募人才
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？