Google首推智能錶？ 美專利局文件揭端倪 行政人員版 2022/04/26 分享： 分享： Google早前宣布，I/O開發者大會將於美國西岸時間5月11及12日舉行。至於外界盛傳將於會上發表Google首款智能手錶Pixel Watch，最近也有新消息。 據9to5Google報道， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 三星新旗艦摺疊機 Z Fold 4料更輕更薄 今日 三星新旗艦摺疊機 Z Fold 4料更輕更薄 蘋果研M2芯片 三星電機參與開發 2022/04/25 蘋果研M2芯片 三星電機參與開發 Google 5.11起封殺 手機第三方通話錄音App 2022/04/25 Google 5.11起封殺 手機第三方通話錄音App 引入電動車技術 三星手機電量料增 2022/04/22 引入電動車技術 三星手機電量料增 軟件7-Zip現漏洞 黑客接管電腦系統 2022/04/22 軟件7-Zip現漏洞 黑客接管電腦系統 科技行業 科技硬件 科技軟件 智能手錶 Google 產品 專利 商業