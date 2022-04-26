  • 27°C
香港時間 : 2022426日 (二) 01:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Google首推智能錶？ 美專利局文件揭端倪

行政人員版 2022/04/26

分享：

分享：

Google早前宣布，I/O開發者大會將於美國西岸時間5月11及12日舉行。至於外界盛傳將於會上發表Google首款智能手錶Pixel Watch，最近也有新消息。

據9to5Google報道，

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

三星新旗艦摺疊機 Z Fold 4料更輕更薄
今日
三星新旗艦摺疊機 Z Fold 4料更輕更薄
蘋果研M2芯片 三星電機參與開發
2022/04/25
蘋果研M2芯片 三星電機參與開發
Google 5.11起封殺 手機第三方通話錄音App
2022/04/25
Google 5.11起封殺 手機第三方通話錄音App
引入電動車技術 三星手機電量料增
2022/04/22
引入電動車技術 三星手機電量料增
軟件7-Zip現漏洞 黑客接管電腦系統
2022/04/22
軟件7-Zip現漏洞 黑客接管電腦系統
科技行業 科技硬件 科技軟件 智能手錶 Google 產品 專利 商業

上一篇文章

蘋果App Store改進計劃 應用程式限30天內更新

下一篇文章

三星新旗艦摺疊機 Z Fold 4料更輕更薄
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？