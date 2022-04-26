三星新旗艦摺疊機 Z Fold 4料更輕更薄 行政人員版 2022/04/26 分享： 分享： 市場盛傳三星（Samsung）預計在8月推出新旗艦摺疊手機Galaxy Z Fold 4，其規格最近也疑被曝光。有外媒指，Z Fold 4將首次改變結構，採用單鉸鏈設計，機身將變得更輕更薄，但電池容量 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google首推智能錶？ 美專利局文件揭端倪 今日 Google首推智能錶？ 美專利局文件揭端倪 蘋果研M2芯片 三星電機參與開發 2022/04/25 蘋果研M2芯片 三星電機參與開發 Google 5.11起封殺 手機第三方通話錄音App 2022/04/25 Google 5.11起封殺 手機第三方通話錄音App 引入電動車技術 三星手機電量料增 2022/04/22 引入電動車技術 三星手機電量料增 軟件7-Zip現漏洞 黑客接管電腦系統 2022/04/22 軟件7-Zip現漏洞 黑客接管電腦系統 商業 科技行業 智能手機 5G Samsung 科技硬件 科技軟件