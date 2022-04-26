地緣政治衝突下的全球全能銀行及兩大「終結」！

烏克蘭危機突顯了挑戰全能銀行業務模式的歷史趨勢。

全球全能銀行受壓

隨著地緣政治衝突和逆全球化趨勢加劇，政府、央行及監管緊張不安，要求銀行提高資本金水平，面對世界貿易和金融體系「武器化」，銀行被迫在國際制裁和犯罪打擊活動的第一綫選邊站隊。

世界銀行前經濟學家布蘭科‧米拉諾維奇在近期發布的《新全球化的開始》文章中指出：「金融脅迫行動的大幅政治化將不可避免地導致資本流動的碎片化。」

全球全能銀行模式過於龐大而笨重、且營運成本高昂，已變得死板和僵化，面臨著監管、資本要求和科技系統老化帶來的負擔。在這一模式下，銀行淪落到如此境地：ROE表現乏善可陳，自身陷入孤立無援的局面，地緣政治多極化下要選邊站隊。

花旗退出全球新興市場

本文研究了花旗、星展、保誠等銀行和金融機構在面臨這些變化時所採取的選擇。身處香港，我們也關注滙豐。面對未來的困境，這些銀行都作出了不同的道路選擇。

花旗曾是全球全能銀行模式的領先探索者，激勵了一批有同樣抱負的歐美銀行同業，而如今卻認定全能銀行模式在當前國際市場形勢下舉步維艱，感覺無望而放棄其存在數十年之久的全球新興市場帝國，轉而聚焦本土市場的發展。星展銀行表面上要發展成全球巨頭，實際上卻逐漸成為領先的地區性銀行。保誠則採取了比花旗更為激進的舉動，將亞洲業務從英國總部分拆出去，以簡化集團管理，使得亞洲業務管理完全聚焦本土，股東能夠參與亞洲地區的强勁增長。

有意思的是，2015年滙豐曾考慮過全球金融危機後的業務分拆，時任首席執行官歐智華曾向彭博記者Stephen Morris表示，滙豐已全面檢視這一選項，沒有什麽是不可改變的。《澳洲金融評論報》報道稱「歐智華尋求解決方案，滙豐面臨分拆」，其中分析師Ed Firth表示，「最顯而易見的方案就是分拆滙豐，有證據表明銀行已大得無法管理。」麥格理集團倫敦分析師表示，「難以迴避這些數字。」

但滙豐最終仍未能下定決心跨出分拆的一步。

全球銀行利潤下降

研究學者Cyril Gulevsky-Obolonsky當時曾做過一份花旗銀行的分析，闡釋了全球銀行模式的終結。

過去十年，全球銀行和金融機構的利潤已出現嚴重下滑，他引用《經濟學人》的觀點，表示下滑原因之一可能是「全球化經營弊大於利」。

他表示對花旗的研究表明：1、全球銀行和金融網絡難以管理。2、全球銀行和金融網絡通常結構複雜。3、全球銀行和金融網絡難以控制部分國內市場。

德勤發布的一份全球銀行和治理報告描述了「一次行業身份危機。管理全球銀行本身就是一項具有挑戰性的任務，後危機時期這項任務比以往任何時候都要艱難。結果就是成本攀升，治理結構複雜性加大。」

國際結算銀行（BIS）在一份報告中指出：「有跡象表明國際活躍銀行的快速發展，加大了銀行自身業務模式的脆弱性…有證據表明風險定價過低促進了國際業務擴張，這可能造成金融機構動機扭曲。」

日益加劇的地緣政治衝突

地緣政治緊張局勢加劇，烏克蘭戰爭爆發，為全球銀行模式的討論增添了一絲緊迫感。

全球全能銀行如何陷入日益加劇的地緣政治衝突，造成股東、監管、客戶和管理層陷入困境，位於倫敦和香港的滙豐是最好的詮釋。

滙豐因中國電信巨頭華為而被捲入中美關係衝突。滙豐被迫就《香港國安法》表態，令西方懊惱不已。新冠疫情期間，滙豐取消派息，此舉成為壓倒香港本地股東的最後一根稻草。這是赤裸裸的利己主義，英國為保護其納稅人不受潛在的新財政救助方案的影響，不惜以損害香港股東的利益為代價，而他們當中許多人曾支持滙豐在其2009年全球金融危機後的困難時期進行配股發行，他們把滙豐股票當作養老金來投資。然而，2021年財報顯示，亞洲市場的稅前利潤為122.39億美元，佔比高達64.8%。

兩個終結

正是銀行和金融服務業高管宣布了兩大事物的「終結」：全球化和全能銀行的終結！

第一件事物的終結：橋水投資公司創始人雷‧達里奧出席2017年世界經濟論壇時曾表示，「我們可能正處於全球化終結、地方主義和民族主義佔主導地位的時刻。」

同年，歐智華出席世界經濟論壇時向彭博表示：「我認為（全球貿易）可能將發展成為大型的區域性貿易集團，所以全球貿易很可能會減少，但區域性貿易集團會變得更大。」

而正是拉里‧芬克在最近發布的年度致股東信中表示，烏克蘭戰爭標誌著全球化的結束。英國《金融時報》報道了芬克的評論：「俄羅斯入侵烏克蘭終結了我們過去30年經歷的全球化。」

不難發現，銀行高管們宣布了第二件事物的終結。

時間回溯到2012年，英國四大全能銀行之一巴克萊，其時任首席執行官向英國《金融時報》表示，「全能銀行模式已經結束了。我們相信科技將成為提高行業內競爭優勢的驅動力，你無法負擔在所有地方進行科技投資，所以你要挑選有競爭優勢的地方。」

最近，連歐智華也表示金融顛覆性科技是傳統銀行面臨的一大挑戰。他並未宣布全能銀行模式的結束，但卻提到這一模式會發生變化。2019年，他在亞洲之家舉辦的全球貿易對話中表示，「所以說滙豐是一家全能銀行，為中小型企業提供的商業銀行服務，其貿易金融業務又佔最大市場份額，同時還有零售銀行業務、全球銀行和市場業務、以及私行業務。」他稱滙豐面臨著來自四大科技巨頭的巨大威脅，後者擁有海量數據資源，提供有競爭力的服務，並挖空零售市場。他說，「因此我認為，全能銀行的格局將會改變。」

滙豐的困境：分拆亞洲業務？

滙豐面臨著逆全球化和全能銀行「終結」的困境。或許，滙豐是時候要勇敢面對困境，為股東作出分拆亞洲業務的選擇。

美國《外交官》雜誌提到今年是滙豐1992年收購英國米德蘭銀行的30周年。在共產主義中國的背景下，此舉是為了擺脫總部設於香港所帶來的地緣政治風險，實現業務、收入和利潤的多樣化經營。在其30年的「漂流」歷程中，滙豐面臨的地緣政治壓力與日俱增，而銀行大部分的收入和利潤都來源自亞洲。

該雜誌表示，「顯然，2015年（歐智華領導下）未付諸實施的分拆計劃或許是當前滙豐集團的唯一出路：滙豐亞洲業務分拆，回港獨立上市。」該文作者認為，滙豐亞洲業務分拆，管理層能夠聚焦亞洲，香港股東能免受亞洲地區以外監管的政治因素影響。

(客戶特約專刊)