日本野餐廳重開推優惠 第二客主食可享半價

早前疫情肆虐，日本野料理店曾一度暫時停業，相隔3個月後餐廳現已重新開業，更推出多款優惠，其中最吸引必定是「第二客主食半價限時激賞」，由即日至5月12日（公眾假期除外﹚，凡於餐廳兩間分店惠顧餐牌內任何主

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