日本野餐廳重開推優惠 第二客主食可享半價 副刊版 2022/04/27 分享： 分享： 早前疫情肆虐，日本野料理店曾一度暫時停業，相隔3個月後餐廳現已重新開業，更推出多款優惠，其中最吸引必定是「第二客主食半價限時激賞」，由即日至5月12日（公眾假期除外﹚，凡於餐廳兩間分店惠顧餐牌內任何主 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 LEGO Botanical Collection推出新成員 逼真蘭花×可愛多肉植物 2022/04/26 LEGO Botanical Collection推出新成員 逼真蘭花×可愛多肉植物 感受日本春日浪漫 帝京酒店全新櫻花自助晚餐 2022/04/25 感受日本春日浪漫 帝京酒店全新櫻花自助晚餐 SAVVY推出新菜單 味遊世界各地 2022/04/23 SAVVY推出新菜單 味遊世界各地 戲院重開商場推睇戲優惠 正價戲票減價兼享免費泊車 2022/04/22 戲院重開商場推睇戲優惠 正價戲票減價兼享免費泊車 日式超夢幻粉紅咖喱蛋包飯 限定登場 2022/04/22 日式超夢幻粉紅咖喱蛋包飯 限定登場 疫情 美國 日本 餐廳 菜式 Facebook 魚 銅鑼灣 蛋 旺角