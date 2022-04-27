踩着上海的慘痛經驗，北京朋友也紛紛囤起物資了。提醒後過一天，北京朝陽區有多個區開始管控，不可出小區。他們得更加快電商買貨，起碼可以去小區的大門口自己拿上樓。山雨欲來，原先在談的一些北京的發布會、公開活動，現都得延後了。今個春夏，當香港和外國都陸續放鬆稍回復常態，看來反而波又踢回中國內地了，注定艱難。

多個分析估計今年中國疫情走向，以影響最大的上海為例，如果堅持現在方式的動態清零的話，維持成本極大，損失極多。從數據而言，以目前這感染率和傳播方式，清零被認為近乎是不可能之餘，步入夏天，各種開銷更會大大提高，成為嚴重負擔。

因為天氣熱時，食物補給運送就更形麻煩，損耗提高。志願者的投入力量也會減少，人手不夠，因為大熱天時穿起那大白制服不是講玩。如果繼續以一有新發現就封區拉人去方艙，就差不多是隨時放了炸彈，不知哪時哪地會爆，徹底影響任何個人或商務規劃，活動取消，貨不能赴運，整個城市都沒法按時間表正常運作了。

這種對時間約定、對承諾和契約精神的摧毁，才是上海這高度商業社會的致命打擊。

而且這疫情催生出的災難產業，食水太深了，保持着這種嚴防死守狀態的話，有小部分人反而受益，從有特別門路的物流、供貨、做核酸、統一供應的中藥成藥，到建各種防疫工程（最新發現是綠色的鐵網被一車又一車的送到上海，為了把民居團團圍困），都是天大的肥肉。

已曝光，竟然是有專門做核酸檢測的機構，假做陽性結果報告，那所涉的地區，又要重新做核酸檢查，周而復始。