想了解一個機構，甚至一個地方，我會看看裏面的人由上而下是否面帶笑容、識唔識得笑、上頭是否一個有幽默感的人。幽默不是嬉皮笑臉，幽默的人具有智慧去用另一個跟大眾不同角度去切入。有些事情，既然現實無法改變，那亦不用帶着沉重末日心情過日子呀，能從不太好的日子帶點幽默笑下地過，其實也是一種情緒紓緩，笑得出永遠比愁眉苦臉好。

做上頭的，也應該明白，下面的人能夠笑，哪怕有時是嘲笑、諷話，未嘗不是好事，亦根本沒有威脅，當眾人的情緒有個發洩的出口，反而容易穩住很多事情。有些上頭自己唔笑，亦唔准別人笑，彷彿下面的人太多歡笑、太多開心、太多fun，就是對自己管治的一個威脅。然而，若下屬開開心心過日子都視為一種威脅，那其人要問問自己，為何自己的管治會那麼脆弱？但的而且確，我見過有些領導層只用一招：Management by conflict（利用製造矛盾和鬥爭為管理手法），認為下屬愈少笑容愈好。這類人要不居心叵測、要不管治能力未夠班。

幽默者是聰明、能影響世人的人，語言都帶有點點幽默感。像甘地：「我是在婚姻裏首次領略非暴力抗爭的概念。」又如王爾德：「甚麼是離婚的主要原因？結婚。」有出版社邀請蕭伯納撰寫有關婚姻的文章時，他立即拒絕：「當妻子仍健在時，沒有一個男人膽敢說出婚姻真相的。」愛因斯坦：「只有兩件事可能是沒有極限的：宇宙及人類的愚蠢，唯獨前者我還不太敢確定。」邱吉爾不喜歡自己的女婿，有人問邱最崇拜誰？他答道：「墨索里尼。因他有勇氣槍斃自己的女婿，我卻做不到。」一位太太對邱吉爾說：「你有兩點我不喜歡，你頒布的新政策和你嘴上的鬍鬚。」邱答道：「請不要介懷，你不會有機會接觸當中任何一項。」還有一個好笑的：邱吉爾跟女政敵南茜．阿斯特經常拗頸，有次爭執後，阿斯特說：「若我是你太太，我會在你的咖啡下毒！」邱即答曰：「若我是你的丈夫，我會毫不猶豫一飲而盡！」

在沒有幽默感的環境裏，更要笑下。