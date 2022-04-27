夏日高溫日子逼近，暑日炎炎，即使面對秋冬時至愛的美食，已食慾大減，口味變得清淡。街市或超市買得到的涼粉磚，可適當加入其他甜品如七色的珍珠薯粉粒，正好合宜暑熱納悶天氣，增進食慾，又有消暑療效。

涼粉亦稱涼粉草，為華南地區藥食同源的典型例子。涼粉草記載可追溯至《本草求原》，其藥性味澀甘、寒，具有清暑熱、解藏府結熱毒、治酒風之效。其煮後釋出涼粉草膠（涼粉草多糖），能形成固體膠狀，所以除製成涼粉外，亦為龜苓膏原材料之一。

涼粉磚的製作方法易學難精，原理為涼粉草經熬煮後，濾出的汁液混和澱粉凝固而成，但比例稍偏差，可致涼粉較難成形或過硬。處理方法為沖淨涼粉磚後，切去外皮，將之切成幼條狀或細小方塊，加入冰粒及蜜糖水調味食用。或另準備好紅豆綠豆沙，加入涼粉並倒入花奶，增加風味層次。年長或體質寒涼者，可選擇煮涼粉草茶服用的方式，加入龍眼肉、紅棗同煮，減低其寒性對腸胃的刺激。

市場可見另一糕狀材料大菜糕，亦稱石花菜，亦作清熱甜品之用。大菜糕其清熱解暑藥性不如涼粉，亦無涼粉的滑溜口感，少佐以冰凍糖水的食用方法，因其質地較硬，較適宜作糕點之用，如桂花糕等。

此外，港人常旅遊地台灣，亦有出產涼粉，當地較常稱之為仙草，但涼粉受歡迎程度遠不及另一食材愛玉。愛玉其色淡黃，像極大菜糕，但質地滑溜，亦有良好清暑熱作用。食用方法多加入檸汁蜂蜜冰茶，風味清新口感極佳。惟愛玉出產地不多，不像涼粉草於華南及東南亞處盛產及流行。

記得兒時涼粉只作家庭茶餘飯後的小品甜品，大大一塊只是兩、三元零錢，便宜之極。時移世易，現也相繼出現主力售賣涼粉的糖水店，成為甜品主角。可見傳統食物或用品，只要用心製造，合宜包裝，也是能登大雅之堂。

▲ 夏日甜品