暫停熔斷機制 促港經濟復常

大家如果近日有瀏覽香港國際機場的網站，便知道本月有多天每日抵港的航班不足20班，大多是來自亞洲的航班，由歐美來的絕無僅有。以本周一（25日）為例，香港國際機場只有14班航機降落，當中一班來自非亞洲城市（倫敦）、兩班新加坡、3班上海、兩班成都、一班杭洲。

抵港航班數目 竟輸剛果

與剛果民主共和國相比，同日剛果首都的金沙薩國際機場有20班航機降落，包括法國航空、達美航空、土耳其航空、加拿大航空、荷蘭皇家航空等多家航空公司，航班有來自巴黎、布魯塞爾、伊斯坦布爾及其他非洲城市，本港情況竟然比剛果更差。

觀乎以上數據，如果說這是《粵港澳大灣區發展規劃綱要》內指的國際空運中心，恐怕大家也不會相信。

本港最近一次停航的時間長達3個月，而復航後也太容易觸發熔斷機制，航班中3個乘客抵港後檢測呈陽性便要停飛7日；雖然近日宣布下月起放寬，觸發指標改為5名或以上、或全機乘客總數5%或以上乘客（以較高者為準）抵港檢測確診，停飛時間亦減少至5日，但這個政策仍然不合理，沒有科學根據。

航班易熔斷 回港路多波折

按照現行做法，乘客上機前要檢測，要得到陰性證明才可上機，如果到了香港檢測呈陽性，便被送到醫院，同機乘客則仍然要檢疫，那為甚麼要懲罰其他已安排好行程的乘客呢？來港經商的人已不免大減，有不少航機乘客是想與父母和家人團聚，航班熔斷後要再安排、再等候，一等便最少是7天，除非自行另購其他航空公司的機票。

筆者有朋友因事本月到了曼谷，原本16日回港，但乘坐的阿聯酋航空航班被熔斷，最快也要7天後才可以飛，於是便另購機票，轉往新加坡回港，但新加坡回港的新加坡航空、酷航（Scoot）航班也先後被熔斷，他們只好再等原本被熔斷的亞聯酋航空航班復飛；後來航班再次被熔斷，結果還是要經新加坡回港，而為了保證不用再等太久回香港，除了原先亞聯酋航空的機票外，也另外多買了新加坡往香港的機票，包括酷航和香港快運。

同樣是來往新加坡的航班，曼谷往新加坡的航班就不會輕易被熔斷，因為當地政府不會如此輕率地做這些決定。

除了機票，檢測又是另一個問題，乘客做了檢測等上機，一旦熔斷觸發便要再進行檢測，因為結果只有48小時有效（新加坡是3日），朋友共做了3次檢測，花了接近2,000港元，還未加額外的酒店費用等。

朋友以上的經歷，可說是很多想回港人士經歷的寫照，其實由曼谷、新加坡等東南亞地方回港已是較容易，想由歐美回港的人會更加困難，因為隨時是一星期才有航班，與從前一日可以多達數班航班相比，實在是相差得太遠。

朋友說，曼谷檢測中心的員工見到不少港人，到中心多次進行檢測，感到香港當局隨隨便便便取消航班；這些不是負面宣傳香港之言，而是事實。不少人已指出，現行熔斷機制令香港航空樞紐地位受損，國際航空運輸協會（IATA）總幹事早前更形容，香港現時幾乎在地圖上消失。

倘情況持續 勢流失人才資金

此言非虛，大家可以將香港機場的情況，與新加坡樟宜機場、曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）比較，前者單是周一下午2時到4時，已有25班航機到埗，後者同期則有37班來自世界各地的航班抵達。現時不少人取道新加坡回港，情況再持續下去，甚麼也不用再經香港，人才、資金、航班恐怕會走到別處。

香港有優秀的航空公司和機場，全球的航空公司和機場時時刻刻也在競爭，香港能成為國際航空樞紐，是幾代人的努力。抗疫當然是無可厚非，但單一抗疫會令幾代人的努力受損，航空業人才長期沒有工作，只好轉到其他行業謀生。在2019年世界經濟論壇排名第三的香港，僅落後新加坡兩位，竟然在全球持續復常、復元時，航班數目輸給排名第139位（尾三）的剛果民主共和國，相信不少港人也會覺得不甘心。

新冠疫情下，衞生官員非常努力地保衞香港，相信大家也明白；但來自多個國家及地區航空公司的航班，代表的是所屬的國家及地區，幾個月來拒絕它們來港，等如拒絕這些國家及地區，可以說是相當不友善，特區政府應該立即取消現行荒唐的熔斷機制，否則香港航空業的聯繫只會萬劫不復。

▲ 不少人指出，現行熔斷機制令香港航空樞紐地位受損，國際航空運輸協會總幹事早前更形容，香港現時幾乎在地圖上消失。（資料圖片）