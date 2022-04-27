平衡控疫與經濟 探索港式「動態清零」

香港第5波疫情雖然已經明顯放緩，但是Omicron變種病毒傳染性高、傳播途徑隱匿，防疫仍然2不能掉以輕心；與此同時，本港經濟、民生已經飽受疫情蹂躪，經濟復甦、重啟發展十分緊迫，因此本港必須要探索一套符合自身實際情況的「動態清零」措施，努力用最小的代價，實現最大的防控效果，充分平衡經濟發展和控疫，盡快擺脫疫情與經濟發展之間的惡性循環。

香港經濟及社會最近幾年飽受衝擊，即使今年下半年經濟快速反彈，GDP也只能大致恢復到2018年水平，意味經濟原地踏步了4年；尤其是全球主要發達國家現時均已逐步開放，久困「孤島」會讓香港落後於激烈的國際競爭。

經濟停滯4年 復甦刻不容緩

在港外資企業既不能進入內地，也不能聯通國際，海外和內地人才無法兼顧工作與家庭，因而先後選擇離港，人才流失、企業外遷已經是不容輕視的問題。值得注意的是，新加坡是香港最大的競爭對手，因為已經逐步開放，不但在國際競爭中搶先一步，離港企業和人才亦有意轉投當地。

由於航班大幅縮減及嚴厲的熔斷機制，國際航空運輸協會對香港的國際航空樞紐地位一度給出悲觀預測；而外國商會及金融機構亦嚴重擔憂香港能否保持國際地位。除此之外，國家需要開放的香港，身處國內外「雙循環」都不能參與的困境，香港完全無法為國家發展作出貢獻，更無法充分把握國家發展帶來的機遇。

要復甦經濟、維持香港國際地位，都需要恢復開放，那麼防疫保障就要更全面、精準。「動態清零」是科學有效的防疫策略，內地經濟能夠保持增長，很大程度上得益於堅持「動態清零」策略，有效控疫。

結合本地情況 制定精準措施

可是，香港的實際情況與內地有諸多不同，首先是政府管治、社會文化等方面存在明顯差別；第二是內地經濟有巨大的內循環體量，香港則難以依靠本地內循環；第三是專家估計香港確診者數以百萬計，多數家庭都經歷過與感染者共同生活，而且現時已近9成人接種兩針疫苗，市民對病毒的恐懼已大幅降低。倘若控疫措施脫離香港實際情況，很有可能成本巨大，而且事倍功半。

因此，香港應該將「外防輸入、內防反彈」作為根本原則，結合本地實際情況，一邊摸索一邊實踐，探索最適合香港的措施，達致「動態清零」效果；另外，Omicron變種病毒肆虐，造成了新的防疫形勢，香港可以利用自身特點，探索更多科學、精準的措施，為「動態清零」策略累積更豐富的經驗。

設專門院舍 護未打針長者

首先，接種疫苗是防止感染、減少重症和死亡率的最有效辦法，接下來仍要不遺餘力推動全港接種第三針疫苗，並為第四針做好準備。

長者是疫情下最高危人群，現時仍有超過20萬70歲或以上長者未接種疫苗、60歲或以上人士的第三針接種率不足3成。除了多管齊下，透過到戶接種等靈活多樣的方式加快為長者接種外，也要重新調配院舍資源，設置專門院舍，集中照顧不適宜接種疫苗的長者，透過嚴密保護少數最高風險人士，給予香港經濟和社會最大的活動空間。有關院舍要施行嚴格閉環管理，護理人員、院友家屬等需要入內人士，必須接種疫苗，以及接受快速檢測。

第二，各類公共場所要繼續保持基本的人數和社交距離等限制，保證基本防疫屏障，但亦要根據各處所的特點，精準制定不同的防疫要求。

全民快速檢測 常態化開展

第三，要常態化定期開展全民快速檢測，並與污水檢測等手段相互配合，作為掌握社區疫情的常態措施，一旦發現病毒傳播高風險的地區，要立即圍封進行核酸檢測；另一方面，要保留中藥作為治療新冠肺炎的常規手段，也要積極引進國際先進的治療方法和藥物，加快批准使用，並鼓勵國際合作，進一步探索高效治療新冠肺炎。

第四，內地援港的臨時醫院和隔離設施，能夠提供數以萬計的治療和隔離單位，有必要規劃為永久或半永久應急設施，並妥善管理，保證有充足容量快速治療確診者及隔離密切接觸者，做到有備無患。

至於經濟方面，第一是要盡一切可能推動本地經濟活動恢復正常，包括體育比賽、會議、展覽在內的大型公眾活動，同樣要按照活動特點制定不同的防疫要求和措施，在滿足防疫要求的前提下，應該盡可能允許舉辦。

寬「來港易」範圍 促兩地流通

第二是與內地恢復通關的確是重中之重，但內地防疫門檻很高，或需要一段時間才能水到渠成；而內地過往兩年控疫成效出色，但香港對「回港易」和「來港易」卻一直有比較嚴格的適用條件，因此香港接下來可以先考慮放寬「回港易」和「來港易」的適用範圍和條件，這已經可以大幅降低因商務、工作、跨境家庭等原因需要往返兩地人士的不便，有效促進兩地人員往來、要素流通，不但可以令香港進一步參與國家經濟內循環，也能夠紓緩經濟民生所需。

第三是香港正在逐步放寬海外航班熔斷機制和海外人士入境限制，這正是恢復與國際接軌的重要一步；接下來應該隨時檢視防疫情況，盡快進一步放寬入境限制，促進香港盡快恢復國際航空樞紐地位。

速恢復外訪 鞏固國際信心

與此同時，特區政府官員也要盡快恢復外訪，推動香港駐全球經貿辦事處繼續高效運作，鞏固香港的吸引力，提升外資、人才對香港的信心，同時也要鼓勵各主要商會、專業機構、高校等逐步恢復對外交流。

防疫是手段而非目的，讓香港恢復開放、經濟復甦、社會運轉、市民生活復常，才是防疫的最終目的。新一屆特區政府即將上任，提升管治效能，為香港未來發展帶來新方向、新希望，是施政重中之重，而第一步必須要讓各界在發展與防疫之間重燃希望，重振世界對香港的信心。

▲ 本港必須要探索一套符合自身實際情況的「動態清零」措施，充分平衡經濟發展和控疫。（資料圖片）