AR/VR頭戴裝置 亞太市場去年增6成 行政人員版 2022/04/27 分享： 分享： 隨着Meta提出元宇宙概念後，帶動擴增實境（AR）與虛擬實境（VR）頭戴式裝置的發展。據IDC《AR/VR頭戴式裝置季度追蹤報告》最新數據顯示，2021年亞太區的AR/VR頭戴式裝置市場年增長60.8 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 日產駕駛輔助技術 感應環境更精準 今日 日產駕駛輔助技術 感應環境更精準 新Apple Watch 或添衛星通訊功能 今日 新Apple Watch 或添衛星通訊功能 三星新旗艦摺疊機 Z Fold 4料更輕更薄 2022/04/26 三星新旗艦摺疊機 Z Fold 4料更輕更薄 Google首推智能錶？ 美專利局文件揭端倪 2022/04/26 Google首推智能錶？ 美專利局文件揭端倪 蘋果研M2芯片 三星電機參與開發 2022/04/25 蘋果研M2芯片 三星電機參與開發 商業 AR VR IT技術 科技行業 科技硬件 科技軟件 亞太