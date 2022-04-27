AR/VR頭戴裝置 亞太市場去年增6成

隨着Meta提出元宇宙概念後，帶動擴增實境（AR）與虛擬實境（VR）頭戴式裝置的發展。據IDC《AR/VR頭戴式裝置季度追蹤報告》最新數據顯示，2021年亞太區的AR/VR頭戴式裝置市場年增長60.8

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