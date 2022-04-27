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新Apple Watch 或添衛星通訊功能

行政人員版 2022/04/27

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早前傳出蘋果將在iPhone加入衛星通訊功能後，最近有消息稱，新款Apple Watch也可能加入相同設計。據彭博知名爆料記者Mark Gurman稱，蘋果將會在新款Apple Watch加入衛星通訊

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欄名 : 科技新知

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