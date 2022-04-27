日產駕駛輔助技術 感應環境更精準 行政人員版 2022/04/27 分享： 分享： 現今自動駕駛技術逐漸普及，日產汽車（Nissan）早前公布全新駕駛輔助技術Ground Truth Perception，該技術能令車輛對周遭環境有更精準的感應，並能及時做出應對，減少交通意外。 該技術 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 新Apple Watch 或添衛星通訊功能 今日 新Apple Watch 或添衛星通訊功能 AR/VR頭戴裝置 亞太市場去年增6成 今日 AR/VR頭戴裝置 亞太市場去年增6成 三星新旗艦摺疊機 Z Fold 4料更輕更薄 2022/04/26 三星新旗艦摺疊機 Z Fold 4料更輕更薄 Google首推智能錶？ 美專利局文件揭端倪 2022/04/26 Google首推智能錶？ 美專利局文件揭端倪 蘋果研M2芯片 三星電機參與開發 2022/04/25 蘋果研M2芯片 三星電機參與開發 商業 科技行業 科技軟件 科技硬件 汽車 自動駕駛 IT技術 交通 日產