北京11區3輪檢測 涉9成居民 中國版 2022/04/27 分享： 分享： 北京新冠肺炎疫情升溫，周一（25日）新增33宗本土感染，本輪累計92宗感染。當局昨起在11區展開3輪核酸檢測，涉全市90%居民。 北京市委宣傳部副部長徐和建周一晚表示，為堅決遏制疫情傳播風險，切實維護市 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 滬新症降至1.7萬 孫春蘭：勿僥倖鬆勁 今日 滬新症降至1.7萬 孫春蘭：勿僥倖鬆勁 物流受阻+缺人 滬車企復產效率低 今日 物流受阻+缺人 滬車企復產效率低 兩Omicron滅活疫苗 准進入臨床研究 今日 兩Omicron滅活疫苗 准進入臨床研究 台增6295確診新高 縮居家隔離日數 今日 台增6295確診新高 縮居家隔離日數 你可能感興趣 滬新症降至1.7萬 孫春蘭：勿僥倖鬆勁 今日 01:00 滬新症降至1.7萬 孫春蘭：勿僥倖鬆勁 物流受阻+缺人 滬車企復產效率低 今日 01:00 物流受阻+缺人 滬車企復產效率低 兩Omicron滅活疫苗 准進入臨床研究 今日 01:00 兩Omicron滅活疫苗 准進入臨床研究 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 北京