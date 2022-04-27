物流受阻+缺人 滬車企復產效率低 中國版 2022/04/27 分享： 分享： 自上海公布首批復工復產企業「白名單」以來，上海車企紛紛開始封閉式生產。但多間車廠坦言，復產效率很低、物流受阻、工人無法上班等問題仍未解決，產能無法保障。 工人無法上班 欠零件缺芯片 據《證券日報》報道，汽 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 滬新症降至1.7萬 孫春蘭：勿僥倖鬆勁 今日 滬新症降至1.7萬 孫春蘭：勿僥倖鬆勁 北京11區3輪檢測 涉9成居民 今日 北京11區3輪檢測 涉9成居民 兩Omicron滅活疫苗 准進入臨床研究 今日 兩Omicron滅活疫苗 准進入臨床研究 台增6295確診新高 縮居家隔離日數 今日 台增6295確診新高 縮居家隔離日數 你可能感興趣 滬新症降至1.7萬 孫春蘭：勿僥倖鬆勁 今日 01:00 滬新症降至1.7萬 孫春蘭：勿僥倖鬆勁 北京11區3輪檢測 涉9成居民 今日 01:00 北京11區3輪檢測 涉9成居民 兩Omicron滅活疫苗 准進入臨床研究 今日 01:00 兩Omicron滅活疫苗 准進入臨床研究 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 上海 汽車 富士康 新能源