物流受阻+缺人 滬車企復產效率低

自上海公布首批復工復產企業「白名單」以來，上海車企紛紛開始封閉式生產。但多間車廠坦言，復產效率很低、物流受阻、工人無法上班等問題仍未解決，產能無法保障。

工人無法上班 欠零件缺芯片

據《證券日報》報道，汽

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