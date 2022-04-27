兩Omicron滅活疫苗 准進入臨床研究 中國版 2022/04/27 分享： 分享： 新冠病毒不斷變異，為抗疫帶來挑戰。國家藥監局昨批准中國生物（01177）和科興的Omicron變異株滅活疫苗進入臨床研究。 分別由中國生物科興研發 「中國生物」微信公眾號昨公布，在前期已上市原型株新冠滅活 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 滬新症降至1.7萬 孫春蘭：勿僥倖鬆勁 今日 滬新症降至1.7萬 孫春蘭：勿僥倖鬆勁 北京11區3輪檢測 涉9成居民 今日 北京11區3輪檢測 涉9成居民 物流受阻+缺人 滬車企復產效率低 今日 物流受阻+缺人 滬車企復產效率低 台增6295確診新高 縮居家隔離日數 今日 台增6295確診新高 縮居家隔離日數 你可能感興趣 滬新症降至1.7萬 孫春蘭：勿僥倖鬆勁 今日 01:00 滬新症降至1.7萬 孫春蘭：勿僥倖鬆勁 北京11區3輪檢測 涉9成居民 今日 01:00 北京11區3輪檢測 涉9成居民 物流受阻+缺人 滬車企復產效率低 今日 01:00 物流受阻+缺人 滬車企復產效率低 中國 疫苗 科興 中國生物製藥（01177） 新冠肺炎疫情 新冠肺炎