兩Omicron滅活疫苗 准進入臨床研究

新冠病毒不斷變異，為抗疫帶來挑戰。國家藥監局昨批准中國生物（01177）和科興的Omicron變異株滅活疫苗進入臨床研究。

分別由中國生物科興研發

「中國生物」微信公眾號昨公布，在前期已上市原型株新冠滅活

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