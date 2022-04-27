台增6295確診新高 縮居家隔離日數

台灣疫情持續，單日新增6,295宗確診，創下疫情以來台灣本土新增人數新高。此外，昨日起台灣密切接觸者由10日居家隔離，減為3日居家隔離加4日自主防疫。

新增個案分布於全台22縣市，其中以新北市2,076

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