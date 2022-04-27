台增6295確診新高 縮居家隔離日數 中國版 2022/04/27 分享： 分享： 台灣疫情持續，單日新增6,295宗確診，創下疫情以來台灣本土新增人數新高。此外，昨日起台灣密切接觸者由10日居家隔離，減為3日居家隔離加4日自主防疫。 新增個案分布於全台22縣市，其中以新北市2,076 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 滬新症降至1.7萬 孫春蘭：勿僥倖鬆勁 今日 滬新症降至1.7萬 孫春蘭：勿僥倖鬆勁 北京11區3輪檢測 涉9成居民 今日 北京11區3輪檢測 涉9成居民 物流受阻+缺人 滬車企復產效率低 今日 物流受阻+缺人 滬車企復產效率低 兩Omicron滅活疫苗 准進入臨床研究 今日 兩Omicron滅活疫苗 准進入臨床研究 你可能感興趣 滬新症降至1.7萬 孫春蘭：勿僥倖鬆勁 今日 01:00 滬新症降至1.7萬 孫春蘭：勿僥倖鬆勁 北京11區3輪檢測 涉9成居民 今日 01:00 北京11區3輪檢測 涉9成居民 物流受阻+缺人 滬車企復產效率低 今日 01:00 物流受阻+缺人 滬車企復產效率低 疫情 台灣 防疫措施 新冠肺炎疫情 新冠肺炎