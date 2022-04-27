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滬新症降至1.7萬 孫春蘭：勿僥倖鬆勁

離滬管理從嚴從緊 堅決防疫情外溢

中國版 2022/04/27

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上海周一（25日）新增16,980宗本土感染，較上日回落，當局稱是自疫情出現下降趨勢以來，下降幅度最大的一次。國務院副總理孫春蘭則指，上海疫情穩中向好基礎不牢固，不能有絲毫僥倖鬆勁。

本輪疫情累計個案破

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