上海周一（25日）新增16,980宗本土感染，較上日回落，當局稱是自疫情出現下降趨勢以來，下降幅度最大的一次。國務院副總理孫春蘭則指，上海疫情穩中向好基礎不牢固，不能有絲毫僥倖鬆勁。

本輪疫情累計個案破

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