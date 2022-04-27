滬新症降至1.7萬 孫春蘭：勿僥倖鬆勁 離滬管理從嚴從緊 堅決防疫情外溢 中國版 2022/04/27 分享： 分享： 上海周一（25日）新增16,980宗本土感染，較上日回落，當局稱是自疫情出現下降趨勢以來，下降幅度最大的一次。國務院副總理孫春蘭則指，上海疫情穩中向好基礎不牢固，不能有絲毫僥倖鬆勁。 本輪疫情累計個案破 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 北京11區3輪檢測 涉9成居民 今日 北京11區3輪檢測 涉9成居民 物流受阻+缺人 滬車企復產效率低 今日 物流受阻+缺人 滬車企復產效率低 兩Omicron滅活疫苗 准進入臨床研究 今日 兩Omicron滅活疫苗 准進入臨床研究 台增6295確診新高 縮居家隔離日數 今日 台增6295確診新高 縮居家隔離日數 你可能感興趣 北京11區3輪檢測 涉9成居民 今日 01:00 北京11區3輪檢測 涉9成居民 物流受阻+缺人 滬車企復產效率低 今日 01:00 物流受阻+缺人 滬車企復產效率低 兩Omicron滅活疫苗 准進入臨床研究 今日 01:00 兩Omicron滅活疫苗 准進入臨床研究 疫情 新冠肺炎 上海 孫春蘭 新冠肺炎疫情 中國