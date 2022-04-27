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美專業人士跳槽 約6成半獲加薪

行政人員版 2022/04/27

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【本報訊】隨着疫情放緩，企業運作逐漸復常，據Fox Business報告引述招聘網站ZipRecruiter調查顯示，美國約6成半專業人士轉換新工作後獲得加薪，只有約2成人士表示轉工後出現減薪情況；而

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欄名 : Good Job Insight

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