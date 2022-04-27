美專業人士跳槽 約6成半獲加薪 行政人員版 2022/04/27 分享： 分享： 【本報訊】隨着疫情放緩，企業運作逐漸復常，據Fox Business報告引述招聘網站ZipRecruiter調查顯示，美國約6成半專業人士轉換新工作後獲得加薪，只有約2成人士表示轉工後出現減薪情況；而 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 12環保職位比拼 生物化學家最高薪 2022/04/26 12環保職位比拼 生物化學家最高薪 聘「神經多樣性」員工 為企業解難添創造力 2022/04/25 聘「神經多樣性」員工 為企業解難添創造力 建職場友誼增聯繫 4招提升效率敬業度 2022/04/22 建職場友誼增聯繫 4招提升效率敬業度 打工仔疫下感倦怠 企業4招留人才 2022/04/21 打工仔疫下感倦怠 企業4招留人才 企業去中心化管理 4優勢快速解決問題 2022/04/20 企業去中心化管理 4優勢快速解決問題 職場技能 求職招聘 員工福利 員工福利及權益 薪酬待遇 疫情 經濟 美國 通脹 就業