領展商場街市「無菌生活安心賞」 消費換抑菌家電

自疫情以來，領展一直致力加強旗下場所嘅清潔工作，為大眾營造更安心嘅購物環境，黛安收到風，領展最近為響應新一輪電子消費券計劃，仲會喺14個商場及街市推出「無菌生活安心賞」活動。

公關姊妹話，顧客由即日起，只需登記成為領展會員及下載「泊食易」手機應用程式，喺14個指定商場或街市，包括九龍區嘅啟田商場、樂富廣場及街市、秀茂坪商場及街市、黃大仙中心、慈雲山中心；新界區嘅長發廣場、彩園廣場、富東廣場及街市、良景廣場、T Town、太和廣場、TKO Gateway及街市、TKO Spot及街市、禾輋廣場及街市，以電子貨幣消費每滿$50，即可換取電子印花1個，每張發票最多可獲20個電子印花。儲滿170個電子印花，即可換領Panasonic手提式蒸氣掛熨機；儲滿450個電子印花，更可換領Panasonic nanoe®納米離子空氣清新機。禮品總數有1,500件，先到先得，換完即止。

活動詳情

印花換領日期︰ 即日起至5月31日

禮品換領日期︰ 5月9日至6月30日

換領地點︰14個領展商場顧客服務台

本文轉載自《晴報》

▲ 疫情下領展加強旗下場所的清潔工作